El humorista nacional Francisco Gatica, más conocido como Pancho del Sur, impactó con sus declaraciones respecto al fatal accidente del Casa 212, donde el rostro de televisión Felipe Camiroaga junto a otras 20 personas fallecieron en el año 2011 luego de que el avión de la FACH cayera al mar mientras se dirigían a la isla Juan Fernández.

Mientras conversaba con Televidentes en La Hora, el humorista realizó una desconcertante afirmación sobre este accidente que conmocionó a la sociedad completa: “Yo digo que no fue accidente“.

“Algún día se va a saber toda la verdad”

Mientras abordaba este tema, Pancho del Sur entregó detalles sobre cómo se enteró de la muerte del comunicador. “En ese tiempo no estaba trabajando con Felipe. Hasta el otro día que viaje desde Temuco, la gente se me acercaba, yo no cachaba nada, hasta que llegué a Santiago y entendí un poco la noticia. Pero fue terrible, porque fue algo muy grave“, indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Se Sabe Oficial (@todosesabeoficial)

“Yo digo que no fue accidente. Fue complicado, algún día se va a saber toda la verdad, pero accidente no fue. Yo lo sé”, aseveró.

“Yo sé que no fue un accidente. Había gente que iba a tener mucho poder después en la política dentro de ese avión, entonces, ‘mejor la eliminamos’, lamentablemente”, prosiguió el humorista.

El próximo 2 de septiembre se conmemorarán 11 años de este terrible accidente, donde Felipe Camiroaga, y otras 20 personas perdieron la vida.