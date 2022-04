Para todos y todas quienes siguen a la influencer Naya Fácil no es desconocida la activa vida nocturna que lleva y que deja en manifiesto mediante sus redes sociales.

Sin embargo, no todo es alegría para la joven, quien mediante su cuenta de Instagram expuso los problemas que atraviesa debido al consumo de drogas, específicamente con el tusi, la cual ha tenido un aumento exponencial en el país. “Ahora ya no soy tan borracha, estoy muy metida en la vola del tuti (tusi)“, escribió en sus historias.

“Últimamente llevo saliendo caleta, y no sé. El otro día estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tuti, y le hago hace más o menos dos años ya“, prosiguió la influencer.

Asimismo, sostuvo que “para qué les voy a mentir, yo no compro, a mí me regalan. Al lado donde llego, me regalan“, agregando que “las primeras veces era normal, un poco (..) ahora si no hay tuti no se vacila”.

“Tengo miedo”

Debido a esta situación, Naya Fácil no ocultó su temor ante este problema con la denominada “cocaína rosada. “Si no me salgo yo misma de esta huea, no sé dónde puedo parar. Tengo miedo“, manifestó.

No obstante, aseguró que “voy a darle un giro a mi vida a costa de lo que sea, pero quiero estar bien. Nunca he sido mucho de hablar de Dios pero espero esta vez no me abandone, que me proteja de todas esas mierdas que no me harán terminar en nada bueno”.

Aumento exponencial en el consumo de tusi

Según un reportaje realizado por La Tercera, la droga tusi ha tenido un aumento exponencial tanto en su consumo como en incautaciones.

En principio, esta sustancia correspondía a la droga sintética 4-Bromo-2,5 dimetoxifenetilamina o simplemente 2C-B.

No obstante, especialistas han alertado de que lo que actualmente se comercializa como tusi es la ketamina, algunas veces mezclada con clorhidrato de cocaína.