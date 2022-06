Pailita por estar lejos de su mamá y familia: “La extraño mucho, siempre”

La carrera musical de Pailita está en alza. Desde que se hizo conocido con el hit Dímelo Má (junto a Marcianeke) y posteriormente lanzó su otro éxito, Ultra Solo (con Polimá Westcoast), este joven puntarenense no ha dejado de posicionarse como uno de los chilenos más escuchados en Spotify.

Incluso, recientemente, este reggaetonero del sur del país está entre lo más comentado luego de que se conociera que Dua Lipa bailó una de sus canciones. Y de hecho, poco después la cantante británica hizo un posteo en el que escribió “ultrasolo”, en referencia al escuchado tema de Pailita y Polimá Westcoast.

Extraña a su mamá

Sin embargo, su fama en ascenso también le ha significado distanciarse de su familia. Sus seres queridos se encuentran en la región de Magallanes, muy lejos del departamento en el que vive solo en la comuna de San Miguel. Y de todos ellos a quien más extraña, es a su mamá.

Por Nancy, su madre, Pailita lleva un colgante en el que aparece junto a ella. “Yo no soy mucho de ocupar cadenas y esas cosas. Lo justo y preciso nada más, pero llevo el colgante de mi mamita porque me siento seguro con ella acá”, explicó el cantante.

El intérprete del también hit Me arrepentí (con AK4:20 y Cris MJ), es el menor de cinco hermanos. “Soy el conchito, el regalón“, aseguró antes de dejar en manifiesto todo lo que extraña a su mamá.

“La extraño mucho, siempre. La tengo lejos a mi mamita, yo viví toda mi vida con ella, es mi todo. Ha sido demasiado difícil este proceso de estar lejos de ella, porque uno quiere tenerla siempre y más en este momento”, expresó Pailita en una entrevista con La Tercera.

La importancia de su hermano mayor

Y otra persona con la que compartía mucho en su natal Punta Arenas, era su hermano mayor, Sebastián. Aunque él fue detenido y desde el año 2019 cumple una condena de 18 años de presido tras cometer un robo con homicidio. Un hecho que marcó para siempre a Pailita, que desde entonces constantemente entrega mensajes contra las drogas y las armas.

“Me tocó esa situación, lamentablemente, pero ahí estamos, es un proceso difícil, me ha dejado varias enseñanzas y si lo puedo transmitir a otras personas, lo voy a hacer, porque pasé por eso y no me cuesta nada dar el ejemplo”, expuso el artista del género urbano.

Y señala, que a través de la historia de su hermano y su música, ha podido ayudar a personas a salir adelante. “Conmigo mismo estoy orgulloso porque sé que le he cambiado el pensamiento a mucha gente; se me acercan cabros que me dicen ‘hermano, gracias a ti ahora valoro a mi mamita’, ‘gracias a ti dejé de consumir droga’”, relató.

Sin olvidar, de que a diferencia de otros cantantes de su género, a él le va mejor con los padres. “También se me acercan los papás, y me dicen ‘eres el único artista que dejo escuchar a mi niñito’, eso me deja el corazón lleno y por eso lo sigo haciendo, más allá que a las canciones les vayan bien, o que estés ganando plata”, afirmó.

Su familia lo apoya y está feliz con su carrera

Aún con varias regiones en el camino, Pailita ha sabido mantener el contacto con su familia, la que lo apoya, y que al igual que él, está sorprendida con su éxito.

“Están contentos, pero es difícil porque los he dejado de lado por el tema de la música y tengo que estar trabajando acá. No tengo mucho tiempo para ir a verlos, pero ahí me están apoyando siempre, me mandan mensajes, suben videos escuchando mis canciones, los tengo presentes siempre“, cerró el joven cantante puntarenense.