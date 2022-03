Periodista de Canal 13 víctima de robo de material íntimo sufre venta de sus videos: “No sé hasta qué punto van a llegar”

Fue a inicios de esta semana cuando el periodista de Canal 13 Matías Vera comunicó en sus redes sociales que fue víctima de una extorsión de material íntimo.

La situación ocurrió luego de sufrir el robo de su celular, en donde tenía almacenado material sexual privado el que luego que difundido a sus contactos. “Pensé que era mentira, que era broma, y dije ‘ya, a lo mejor es falso o sólo quieren plata’. Hasta que le llegó el material a mi mamá por WhatsApp”, relató entonces.

Ante la negativa de Matías Vera de pagar dinero a la o las personas detrás de la extorsión, el comunicador aseguró que hoy sus videos están siendo vendidos a través de la plataforma de citas gay Grindr.

“La pesadilla continúa… Sí, ahora están vendiendo mis videos/fotos”, escribió el joven quien además detalló que ya puso una denuncia a través de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. “Aún no hay orden de investigar y, mientras eso no pase, esta persona seguirá haciendo de las suyas”, añadió.

“Éste es el último desahogo que voy a subir sólo pa’ resguardarme y que quede una constancia”, agregó.

En el clip, Matías Vera detalló cómo ha escalado la filtración de sus fotos tras el robo. “Esta pesadilla que tuvo su primera temporada en el asalto, la segunda en la extorsión y la tercera en la filtración de fotos ahora tiene una cuarta temporada. La pesadilla continúa”, comenzó.

“Hoy me escribieron para enviarme pantallazos y contarme (…) que ahora lo que están haciendo, ya que no pudieron sacarme plata, es crearse perfiles (…) en Grindr en donde crearon un perfil (…) con fotos de mi cara, fotos de mi Instagram y, por supuesto que, con las fotos que me sacaron del teléfono y el mensaje era como ‘ahora sé cómo voy a conseguir plata'”, relató.

“Es frustrante, doloroso, es humillante, es denigrante”, expresó Matías Vera en el video difundido en su cuenta de Instagram. “Tengo mucha vergüenza, tengo mucha pena. No me imagino cuántas personas están pasando lo mismo”, añadió.

“No sé si puedo seguir aguantando las extorsiones o aguantando la exposición de algo que es privado”, dijo el comunicador quien además pidió a las personas que no bajen o reciban este tipo de material. “No formes parte de este sistema”, dijo.

Finalmente, contó que compartir su situación en redes sociales le ha ayudado a recibir una gran red de apoyo en tan difícil momento. “Me permite sacarme de adentro lo que siento”, dijo el periodista de Canal 13 quien agradeció el apoyo.

Revisa aquí las declaraciones: