Cata Vallejos aseguró que su vecina la amenazó con demandarla por “no amarrar a su gato”

Una inesperada situación expuso Cata Vallejos en sus redes sociales a inicios de esta semana.

La influencer relató a sus seguidores que una de sus vecinas amenazó con demandarla si no amarraba a su gato.

La situación fue contada por Cata Vallejos en sus historias de Instagram en donde entró en detalles. “Me aparezco por aquí para comentarles una cosita que recién me pasó, que lo encuentro muy extraño y necesito también su opinión, porque qué hago yo en este caso”, comenzó su relato en donde abrió una caja de respuestas para sus seguidores.

“Le cuento: estábamos a punto de salir con mi hermano, Gonzalo, y aparece la vecina y nos dice ‘¿ustedes tienen un gato cierto? Nosotros: sí”, relató Cata Vallejos.

Es ahí cuando la vecina le dijo, según contó la influencer: “Lo que pasa es que tengo un conejo y yo lo dejo suelto en mi patio, entonces quiero que por favor cuiden a su gato que no se pase para el lado para que no se coma mi conejo'”.

“Nosotros le dijimos ‘bueno, ¿pero cómo hacemos eso si el Gary toda la vida ha estado suelto y es como un típico gato muy independiente? En la noche sale, de hecho. Entonces lo que nosotros le dijimos es que mejor ella cuide a su conejo y no lo deje suelto, sobre todo en la noche”, añadió.

“El Gary, como les explico, es un gato que anda suelto siempre. No lo amarramos pero, obviamente, vamos a estar pendientes de que no se pase para el lado y no podemos hacer mucho más. O sea, no lo vamos a amarrar porque usted tiene un conejo allá al lado”, recordó sobre su respuesta y agregó que además no es el único gato que reside en el sector.

“La cosa es que quedó un poquito la cag.. cuando le dijimos eso y nos dijo que nos iba a demandar y toda la cosa por no amarrar a nuestro gato”, dijo en sus redes sociales.

Hay que señalar que, por estos días, Cata Vallejo llamó la atención luego de ingresar a Lollapalooza a pesar de sus dichos antivacunas -a dicho evento sólo se puede ingresar con Pase de Movilidad-. “Quería aclararles que sí estoy vacunada, que tengo mi pase de movilidad al día”, aclaró entonces.