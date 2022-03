Son muchas las celebridades chilenas que han llegado hasta el Parque Bicentenario de Cerrillos para ser parte del festival de música Lollapalooza este fin de semana.

Entre ellas, una de las figuras que más llamó la atención fue la modelo Catalina Vallejos, quien llegó durante la tarde del viernes al recinto junto a sus amigas en una lujosa limusina, como lo dejó ver en sus historias de Instagram.

Su presencia en el evento causó polémica en las redes sociales, ya que la también influencer había señalado en diversas ocasiones que estaba en contra de las vacunas contra el coronavirus.

Para poder ingresar al festival, se les solicita a todos los asistentes contar con todas las dosis al día y tener el Pase de Movilidad vigente, por lo que la modelo decidió aclarar finalmente cómo pudo ingresar al recinto.

“Quería aclararles a gente que me está escribiendo, algunas personas me están preguntando una pregunta reiterativa y me imagino obviamente porqué, pero quería aclararles que sí estoy vacunada, que tengo mi pase de movilidad al día, está OK, así que por eso también me van a seguir viendo en algunos eventos recreativos, y se van a seguir topando conmigo por ahí”, señala Vallejos a través de sus historias de Instagram.

Revisa sus declaraciones a continuación:

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bN5EVp","duration":"00:00:37","type":"video","download":""}]}