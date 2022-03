Una nueva polémica sumó Vasco Moulian desde su tribuna en el programa Zona de Estrellas: el comunicador lanzó duras críticas contra Víctor Díaz, más conocido como Zafrada, y ganador de una de las temporadas de El Discípulo del Chef.

Pese al cariño de los espectadores por el hoy adolescente, Moulian argumentó que no es suficiente para asegurar su permanencia en la pantalla chica.

Las palabras del también actor estuvieron antecedidas por el análisis de su compañera de panel, Raquel Argandoña. “Yo leí unos comentarios que dijo Víctor sobre que lo habían llamado para hacer algunos capítulos de Sabingo. Pero él ya estaba cansado de ser un comodín. Ahora quería algo más estable“, indicó.

Junto con agregar que el sueño de Zafrada “sería hacer un programa como el que hace Pancho Saavedra recorriendo Chile y sus alrededores. Yo creo que ese formato ya está fundido… Pero él tiene un ángel increíble“.

“¿En qué podemos meterlo?”

Desde allí, Vasco Moulian comenzó a lanzar críticas contra Zafrada. “¿Pero en qué podríamos meterlo? Ya, metámoslo en un canal“, señaló el comunicador con ironía, a lo que Argandoña respondió: “Programa juvenil, pero no hay. Y dijo que ya estaba cansado que siempre lo pusieran como comodín”.

Allí fue que el panelista sostuvo que “pero si es un comodín. Tampoco es un rostro A“, en alusión a quienes protagonizan por estos días los programas de televisión.

Raquel Argandoña insistió en que Víctor Díaz merece una oportunidad en la televisión. “La gente lo quiere. Es uno de los más votados”, analizó.

Sin embargo, Moulian persistió con sus críticas: “Está construyendo su carrera (…) “A mí no me gusta nada. No. Como que lo hacemos transformarse en un rostro. Si es una carrera difícil esta cuestión… ¿Por qué tenemos que invitarlo al mundo del espectáculo?“.

Y ante la postura férrea de Argandoña a favor del joven, sentenció. “Es que hay mucha gente que le gusta el mundo del espectáculo, pero no tiene dedos pa’l piano. ¿Sabes? Hagamos una campaña para pagarle una carrera que le guste“.