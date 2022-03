“Contesta ctm”: Afirman que Iván Zamorano encaró con todo a Vasco Moulian por rumores de separación

En Zona de Estrellas, Vasco Moulian lanzó una noticia de aquellas: Iván Zamorano y María Alberó estaban distanciados.

Las palabras del actor fueron las siguientes: “Dicen que Iván y María están separados”. Una información que fue apoyada por el panel conformado por Mario Velasco y Manu González.

Como era de esperar, su afirmación sacó chispas en el mundo del espectáculo. Eso sí, sin mucho sustento, ya que horas más tarde el mismo futbolista desmintió todo a través de sus redes sociales.

Esto porque justo el miércoles era el cumpleaños de la argentina, hecho que sirvió para que el deportista mostrara todo su amor hacia ella y lo bien que estaban.

Zamorano, indignado

Tras esta declaración pública, Zamorano decidió encarar al panelista del canal Zona Latina. Y lo hizo a través de varios mensajes.

De hecho, el mismo Moulian los leyó en vivo. “Contesta ctm”, fue lo primero que le habría dicho, seguido de “no te hagas el choro conmigo. Avísame para llamarte, nos conocemos hace mucho tiempo para que me vengas a romper las bolas”.

Entonces, Vasco indicó que le escribió “diré al aire todo lo que me has escrito”, a lo que Iván respondió “dale, contesta”.

En ese momento, Mario Velasco intercedió y trató de poner paños fríos a la situación, explicando que “tal vez hoy ellos ya se habrían reconciliado, pero efectivamente, la información que nosotros manejamos es que como toda pareja habrían tenido un bajón, un distanciamiento, un quiebre y, al parecer, ya estaría todo arreglado y estarían felices nuevamente juntos”.

Sin embargo, la furia de Bambam continuó y Moulian expresó que “yo no le tengo miedo a nadie, menos cuando me agreden de esa forma, como amenazando… me extraña la brutalidad de sus dichos, me está sacando la madre”.

Finalmente, Vasco Moulian mencionó que la conversación con Iván Zamorano seguía, pero que, una vez culminado el espacio, lo llamaría para explicarle la situación. ¿Qué le diría ahí el futbolista?