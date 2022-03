Sensual Spiderman ha ganado una altísima popularidad en los últimos años. Sin embargo, esta vez es noticia por algo más serio que sus divertidos bailes y videos virales.

En la jornada del miércoles pasado, una mujer expuso al bailarín, por enviarle una foto íntima sin su consentimiento. Esto habría ocurrido a través de la casilla de mensajes directos de la red social Instagram.

Si bien la mujer dijo que la imagen que le envió el Sensual Spiderman no era explícita, denunció que la hizo sentir incómoda en medio de la conversación que tenían.

La funa llevó al Sensual Spiderman a pronunciarse este jueves a través de su cuenta oficial de Instagram. De hecho, en sus historias publicó capturas de pantalla de la conversación y mostró la foto que envió.

¿Qué dijo Sensual Spiderman tras la funa?

En primer lugar, el bailarín agradeció el apoyo de sus seguidores por la reciente funa que sufrió: “Amigos y amigas gracias por tanto apoyo. Y gracias a los que creen en mí, subiré pronto toda la conversación con detalles”.

Más tarde, el Sensual Spiderman aclaró lo ocurrido y mostró la foto que envió. “La conversación parte con Arsmate (only fans chileno). Le pregunté cómo le iba ya que ambos hacemos ese trabajo“, inició.

En esa línea, indicó: “Acá le dije cómo se lo diría a cualquier hombre o mujer que representa menos edad porque para la mayoría de las personas es agradable que se lo digan, incluso a ella me responde que tiene la cara de bebé”.

“Y acá le dije que tenía 34 y me trata de viejo, obvio que no me siento viejo y le envié una foto que se me ve el dorso y un poco las piernas con el fin de mostrarle que no estoy viejo”, sumó en su Instagram.

Sensual Spiderman indicó que la foto “hot” ya había sido difundida públicamente por él en otra oportunidad. Fue cuando trabajó con OnlyFans por una causa solidaria.

“Le respondí que se la mande porque me había dicho viejo, luego de eso le pedí disculpas, no fue mi intención incomodarla, eliminé la foto, los últimos mensajes y me despedí“, finalizó el bailarín.