¿Perfil equivocado? Wanda Nara disparó contra China Suárez en un mensaje

Un ácido comentario lanzó Wanda Nara contra China Suárez desde su cuenta de Instagram… ¿Por equivocación?

Todo comenzó cuando la empresaria compartió un video con su pareja, Mauro Icardi, en donde recibió un comentario de una seguidora en contra de la argentina. “No pudo lograr su cometido la China. ¡Bien ahí!”, escribió una usuaria identificada como @Blanca.lima.5036 en Instagram.

Es a ese comentario que surgió una extraña respuesta que desencadenó un escándalo farándulero. “¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, ¡Un gato regalado!”, escribió contra la argentina.

Según apuntan las pruebas recabadas por los usuarios de redes sociales, Wanda se habría equivocado de cuenta de Instagram al comentar (o su hermana Zaira Nara).

Ante esto, el estilista de la empresaria, Kenny Palacios, le lanzó una ayuda a través de su perfil compartiendo un mensaje: “Hola la cuenta de Wanda la están tratando de recuperar. Ella no está usando su cuenta”.

Hasta el momento China Suárez no se ha referido al escándalo en el que se le nombra desde la cuenta de Wanda Nara despectivamente.

Hay que señalar que a fines de noviembre la actriz de 30 años se refirió a su vinculación amorosa con el marido de Nara. “Yo no me banco ni de un novio que me venga a pedir explicaciones, que a dónde saliste, dónde estuviste, quiénes están (…) No tengo tolerancia para esas cosas, pero no de superada, sino porque no tengo ganas”, dijo entonces.