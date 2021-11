China Suárez se defendió con todo del Wandagate: “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones”

China Suárez sacó la voz en TV. Y, de la misma forma que Wanda Nara lo hizo hace una semana, dio una exclusiva entrevista para una plataforma de streaming.

Es que ambas rubias han estado en el ojo del huracán tras el escándalo de infidelidad donde la actriz se habría involucrado con el marido de la empresaria, Mauro Icardi.

Y por eso, las dos decidieron confesar sus verdades al respecto. La primera de la mano de Paramount, y la segunda con Star+.

Una esperada conversación de la ex de Benjamín Vicuña donde abordó el llamado Wandagate y todo lo que significó para su vida.

Las declaraciones de China Suárez

Así, la rubia indicó de entrada al periodista Alejandro Fantino que “yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones”, por todo lo sucedido.

Y agregó que “yo no me banco ni de un novio que me venga a pedir explicaciones, que a dónde saliste, dónde estuviste, quiénes están (…) No tengo tolerancia para esas cosas, pero no de superada, sino porque no tengo ganas”

Luego, expresó que con suerte a sus hijos le diría algunas cosas: “El día que me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos… Sobre toda mi vida”.

La actriz señaló que “hay algo que tiene que ver con la intimidad y privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. No soy un personaje, ojalá me hubiera salido armar uno, pero a mí me quieren o me odian por las mismas razones, por mi personalidad”.

De esta forma, China Suárez dio a entender que cerraba con todo el escándalo con Nara e Icardi, para seguir adelante con su vida. Sin tener que explicarle nada a nadie.