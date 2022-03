Denuncian que un gato roba prendas de ropa en La Cisterna

Una denuncia vecinal realizada en La Cisterna apunta a un gato como el supuesto responsable de robar zapatillas desde hace algún tiempo. Esto estaría ocurriendo desde hace al menos cuatro meses.

Así lo consignó Las Últimas Noticias (LUN), publicación que relata la denuncia de Kevin Peña, el vecino de La Cisterna que acusó al gato de robar tres zapatillas y una sandalia.

Además, el animal se lleva solo una zapatilla o una sandalia. Esto hace imposible seguir utilizando el calzado, valorado entre 80 y 90 mil pesos según Peña.

Por todo esto, hay una denuncia formal en Sosafe, la app gratuita que conecta con la central de operaciones de la Dirección de Seguridad (Sala Prat).

La pérdida de zapatillas en La Cisterna tiene al principal sospechoso: un gato

La denuncia en Sosafe dice: “Suena raro, pero hay un gato que me roba las zapatillas. Ya se me ha llevado cuatro zapatillas y dejándome una de cada par”.

Otros vecinos de La Cisterna se sumaron con comentarios similares, apuntando al gato como el principal sospechoso. Su nombre es Lucas, es naranja y “muy parecido a Garfield”.

Además, el gato tendría un cómplice y ayudante. Se trata de otro felino de colores blanco, negro y naranja; su hermano.

“Puede que sean ellos, no sé, pero son los gatos más cercanos a la casa. No le he comentado al vecino porque no tengo ninguna prueba para culpar a sus gatos. Y me da pena acusarlos (ríe)”, dijo Kevin Peña a LUN.

El afectado también reveló que el gato que presuntamente roba zapatillas en La Cisterna, tenía la facilidad de encontrar el calzado por el plan anticovid, con el que los dejaban afuera de casa.

“Mi papá dijo ‘ya basta, desde ahora dejaremos la zapatilla adentro de la casa o del auto‘”, contó Kevin Peña.