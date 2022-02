¿Dónde está Raúl Sohr? Analista internacional se convirtió en lo más comentado en las redes

No son tiempos para hacer humor, en consideración a la compleja situación que se vive a estas horas en Ucrania, que ha recibido más de 200 ataques por parte de Rusia, a raíz del conflicto geopolítico que se ha agudizado en los últimos días.

Sin embargo, en las redes sociales no hay distinciones y un nombre en particular se convirtió en lo más comentado de la mañana. Se trata del reconocido analista internacional Raúl Sohr, quien no apareció en televisión abierta. En cambio, en matinales y noticiarios se presentaron distintos académicos y figuras políticas, que no recibieron elogios, precisamente.

De hecho, hubo un amplio repudio contra Chilevisión, ya que el exministro Francisco Vidal apareció en pantalla analizando la situación en Kiev, pese a ser profesor de historia y geografía.

Por esa razón, muchos usuarios de Twitter echaron de menos a Sohr, quien solía aparecer en los noticiarios entregando su opinión respecto de los conflictos internacionales.

¿Dónde está Raúl Sohr?

En esta ocasión, Raúl Sohr eligió otros medios de comunicación para entregar su visión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, en conversación con la Radio Universidad de Chile, el experto recordó el día en que la Unión Soviética instaló misiles de largo alcance en Cuba, lo que desató una disputa similar a la de esta era con Estados Unidos.

“Rusia ha llegado a la misma conclusión que Estados Unidos en el año ’62. En el año ’62, Rusia instaló cohetes de largo alcance en Cuba. Y bueno, Estados Unidos consideró que eso era una amenaza directa a su seguridad y no estuvo dispuesto a aceptarlo y cercó, hizo un cerco marítimo para forzar la salida de los misiles y lo logró”, indicó Sohr.

Agregó que “lo mismo está planteando hoy día Putin, que si Ucrania se convertía en miembro de la OTAN, es decir, de la alianza occidental liderada por los Estados Unidos, eso era una amenaza existencial para Rusia“.

En esa línea, remarcó que “cuando se llega a una situación crítica como la que estamos observando, en que hay un uso masivo de la fuerza, las sanciones económicas pasan a tener un rol secundario. La fuerza solamente puede ser confrontada por la fuerza“.

Las reacciones en las redes por Raúl Sohr:

