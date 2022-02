Hace 15 años, en tiempos donde el vestuario atrevido era portada en los diarios y tema comentado en los paneles de la farándula, Cecilia Bolocco revolucionó la alfombra roja de la gala del Festival de Viña del Mar.

La ex Miss Universo llegó con un vestido de transparencia negra y un tapado de piel que lució con su habitual elegancia. Sin embargo, el modelo de Rubén Campos fue objeto de controversia debido a la audacia del diseño, que dejaba la parte de atrás del cuerpo al descubierto.

En ese entonces, Bolocco señaló que “me preocupé de que no se me viera nada” y que “es lo que se usa en este momento en la moda a nivel internacional. Rubén Campos es muy audaz y vanguardista y me siento muy cómoda”.

El secreto de Cecilia

De vuelta a esta era, en la que el covid-19 silenció el certamen viñamarino, reflotaron los recuerdos sobre los momentos inolvidables de las galas de Viña. La periodista Cecilia Gutiérrez se sumó a esta oleada nostálgica y contó detalles inéditos sobre el vestido de Cecilia Bolocco.

Gutiérrez reveló en su cuenta de Instagram que “un bolso lleno de diferentes tipos de calzones llevó Cecilia Bolocco a la gala. Finalmente se decidió por uno Victoria’s Secret y dejó la grande con su transparencia”.

Cuando se cumplieron tres décadas desde que fue coronada Miss Universo, el Museo de la Moda exhibió los vestidos más importantes de la animadora. De hecho, en la noche de inauguración, Cecilia Bolocco se volvió a calzar el polémico vestido de la gala de Viña 2007 y tuvo palabras para el modisto nacional.

“Rubén tiene una gran gracia, que para mí es fundamental: una confección extraordinaria. Quien le enseñó y quien le ayudaba en esto era su madre, que era un genio. Entonces los vestidos no necesitan ser estrambóticos ni llenos de mangas, vuelos y cosas así, porque la confección es divina y te calza divino en tu cuerpo“, expresó Cecilia.