Renata Bravo reveló antiguo romance de Pancho Saavedra con una amiga: “No cachaba para dónde iba la micro”

Un desconocido romance de Pancho Saavedra reveló Renata Bravo en el último capítulo del programa que dirige el animador.

La actriz llegó a Socios de la parrilla, de Canal 13, espacio que además en animado por Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, junto a su amiga Yazmín Vásquez quien la acompañó en el capítulo emitido este domingo.

De llegada, Renata Bravo no evitó hablar de un desconocido romance con Pancho Saavedra, ocurrido cuando ambos eran jóvenes. “Yo en esa época no cachaba para dónde iba la micro. Estaba en una búsqueda”, dijo el animador quien, actualmente, es abiertamente homosexual.

En esa línea, la actriz recordó una anécdota de cuando invitó al animador de Lugares que hablan a un matrimonio que finalmente tuvo desenlace en un “flechazo” con una de sus amigas.

Es así como Renata se refirió a cuando Saavedra trabajaba interpretando a Dr. Cine en la franja de trasnoche de Chilevisión. “Mi amiga dijo ‘Ah, está más o menos tu amigo’, y se lo imaginó. Y me dijo: ‘Ya, dile si quiere ir conmigo, pero tiene que venir vestido de Dr. Cine’. Le dije a Pancho si quería ir con mi amiga, pero con el smoking, y dijo ‘Ya po’. Y fuimos al matrimonio”, contó.

La amiga de Renata terminó por “encantarse” con el animador. “Me dice: ‘Estoy enamorada, me encantó tu amigo, lo quiero para mí’. Y yo hasta ese momento no tenía idea. Entonces lo llamo y le digo ‘Pancho, mi amiga dice que ahí estamos’”, recordó sobre el momento.

Y continuó: “Pancho me dijo ‘Oh, lo pasé súper bien, me encantó tu amiga, pero no, no es mi tipo, otro día te explico’. Y yo dije ‘Ah, este gallo debe estar pololeando’”.

En al siguiente junta, en la reconocida discoteque LGBTQ+ Fausto ambas se percataron de la orientación sexual del comunicador. “Ahí se dieron cuenta”, dijo.