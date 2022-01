Belén Soto celebró su cumpleaños número 25: “No quiero cumplir más”

Este fin de semana Belén Soto celebró su cumpleaños número 25. Así lo mostró en redes sociales, en donde compartió algunas fotos para conmemorar el acontecimiento.

“¡Llegaron los 25 años y no quiero cumplir más!”, comenzó el texto de la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, plataforma social en la que suma más de 1,1 millón de seguidores.

“Agradecida de la vida, no pido más. ¡Gracias por todos sus saludos y cariño de todos los días! ¡Feliz cumpleaños para mí”, expresó Belén Soto junto a dos fotografías en las que se le ve sosteniendo una torta de cumpleaños.

Durante este último par de años Belén Soto ha estado dedicada a proyectos fuera de la televisión.

Uno de ellos es su propia línea de maquillaje tras unirse a Etienne. “Esta colaboración significa un sueño repentino. Nunca imaginé sacar una línea de maquillaje y ha sido una hermosa experiencia junto a un gran equipo”, expresó la también escritora.

“Mi principal propósito es que, antes de vernos bien, debemos ‘sentirnos bien’, por dentro y por fuera”, añadió respecto a su nuevo proyecto.

En tanto, la joven también ha escrito dos libros. Respecto a su libro Mujer Power, la joven dijo a Radio ADN hace un tiempo: “Las ganas de crear Mujer Power surgieron desde “mis propias seguidoras, quienes me escribían: ‘me emocioné con el libro, me sirvió un montón‘. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso para poder ejércerlo en mi propia vida?’ Así nace la idea de crear el libro, donde pudiéramos tocar estos distintos procesos y distintas ramas del empoderamiento”, narró la actriz.

“El empoderamiento no es una moda, es un viaje y un proceso hermoso que debemos tener a lo largo de toda nuestra vida, que podemos ejercerlo desde cualquier edad y tanto para hombres como para mujeres”, añadió en dicha oportunidad.