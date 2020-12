“Mujer Power”, el nuevo libro de Belén Soto: “El empoderamiento no es una moda, es un viaje y un proceso hermoso”

Hace poco más de un año Belén Soto lanzó su primer libro, “No te lo mereces”, en el que narra la relación abusiva que sufrió en el pasado y cómo la superó.

Y como no hay primera sin segunda, la actriz publicó su segunda obra, “Mujer Power“, el que “busca tocar la historia de muchas mujeres que hoy están en búsqueda de ese empoderamiento femenino“, contó a Ciudadano ADN.

Soto relató que este texto “se convirtió en un autoestudio a mí misma, de poder indagar en estos distintos temas cuando hablamos de empoderamiento femenino”.

Y aseguró que las ganas de crear “Mujer Power” surgieron desde “mis propias seguidoras, quienes me escribían: ‘me emocioné con el libro, me sirvió un montón‘. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso para poder ejércerlo en mi propia vida?’ Así nace la idea de crear el libro, donde pudiéramos tocar estos distintos procesos y distintas ramas del empoderamiento”, narró la actriz.

Sobre lo anterior, Belén Soto hizo un llamado: “El empoderamiento no es una moda, es un viaje y un proceso hermoso que debemos tener a lo largo de toda nuestra vida, que podemos ejercerlo desde cualquier edad y tanto para hombres como para mujeres”.

La influencer cerró comentando que “al final la diferencia entre el primer libro y el segundo es que el primer libro era mucho más testimonial acerca de esta relación abusiva”.

“Mujer Power” está disponible en todas las librerías del país a un valor de $16 mil.