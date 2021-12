Juan Pablo Queraltó reveló que mantuvo un romance con una bailarina de “Yingo”

Juan Pablo Queraltó fue uno de los invitados al último capítulo de Podemos Hablar, programa de Chilevisión que realizó un episodio especial de Primer Plano.

En el espacio de Chilevisión, conducido por Julián Elfenbein, el periodista reveló algunas situaciones de su vida privada.

En el programa compartido con Pamela Díaz, Fran García-Huidobro, Carola Julio y Jordi Castell, el comunicador reveló un desconocido romance fugaz que mantuvo con una integrante del extinto programa juvenil Yingo.

“En mi etapa de reportero del Sálvese Quien Pueda (SQP), yo vivía en una pensión frente a la universidad, con una señora que paseaba una tetera, pensando que era su perro”, rememoró Juan Pablo Queraltó tras ser consultado si mantuvo algún romance con una persona famosa.

“En ese tiempo reporteaba para el SQP, en ese tiempo existía Yingo, en la misma época que el Flaco me quería pegar. Me acuerdo que entre tanto entrevistar, como que uno se ‘cierra el ojo’, y recuerdo que una de las niñas que bailaba en el programa me empezó a mandar WhatsApp”, contó el periodista

Y continuó: “Imagínate: yo en la pensión, feliz escribiéndole y me dice ‘te voy a mandar un besito por la tele‘. Entonces, ella bailaba y de repente tira un beso a la tele”.

“Me puso, ¿dónde estás?”, recordó sobre el momento en el que le dio la dirección a la bailarina de Yingo.

La relación se extendió más allá de la televisión y la participante de Yingo llegó a la pensión en la que vivía Queraltó. “No lo podía creer, siempre le hacía cuñas”, recordó en el programa Podemos Hablar.

“Va y me chanta un beso. Yo quedé viendo monos de todos los colores. Imagínate, (era) una de las niñas de la tele que bailaba, pero fueron mis inicios”, contó el periodista quien se reservó el nombre de la mujer. Sobre ella se limitó a decir: “Está casada ahora, fue hace años. No cuento más por respeto”.

Hay que recordar que Juan Pablo Queraltó actualmente está casado con Fran Sfeir, con quien lleva más de cuatro años casado.