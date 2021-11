La reflexión de Lux Pascal: “Sé que no me van a ofrecer personajes de mujer porque todavía no me ven como una”

Por estos días, la actriz Lux Pascal promociona Nuevo en casa, serie web con un elenco sub 30 en su mayoría y en la que participa junto a Fernanda Ramírez, Yuhui Lee, Mario Ocampo y Santiago Rodríguez, además de Berta Lasala.

En la ficción, la intérprete encarna a una joven que llega a la casa en la que viven los personajes de Ramírez y Ocampo. “Lo pasé increíble, fue como una fiesta para mí a pesar de que trabajamos duro. A mi personaje le gusta llamar la atención, es trabajólica, opinante, las hace todas”, expresó Pascal en conversación con los Reyes del Drama.

En términos formales, este es su primer trabajo como actriz trans y como Lux Pascal. Hay que precisar que ella misma se refirió a su etapa de transición y la incomodidad que le produce hablar de los roles que hizo antes de este periodo. De todos modos, Nuevo en casa es algo muy significativo en su vida.

“A mí no me gusta mucho hablar de lo que hice mucho antes de mi transición y lo tomaría como eso, pero fue algo que hice en mi período donde ya asumía la persona que era. Era como la posta a la persona que vino siguiente en mi vida. Ese fue el momento en que realicé esta serie. Un momento de inicio y término de algo“, expresó.

“Nunca nos ofrecen personajes cis“

En el marco de su relato, Lux Pascal fue consultada sobre los dichos del actor británico Eddie Redmayne, quien expresó que fue un “error” interpretar a Lili Elbe en The Danish Girl. Recordemos que ella fue la primera persona en someterse a una cirugía de reasignación de género, lo que se abordó en el filme.

“Me sorprendió que haya dicho eso. Si las personas trans tuviéramos las mismas oportunidades que las personas cis de trabajar en un proyecto en roles tanto trans o cis, no me molestaría“, sostuvo Pascal, hoy radicada en Estados Unidos.

Sin embargo, agregó, “generalmente a nosotros nunca nos ofrecen personajes cis o lo que logramos hacer para la TV son personajes pequeños, marginales o prostitutas. Para los hombres, hasta hace muy poco hay representación. Me parece bastante honrado de su parte que lo haya dicho”.

En esa línea, Lux Pascal afirmó que “hay que reconocer internamente que una mujer trans es una mujer y un hombre trans es un hombre, sino siempre nos van a ver como personas trans. Yo sé que voy a salir a una industria que a lo mejor no me va a ofrecer personajes cis porque en el fondo no me ven como una mujer. Yo me veo como una mujer, mi entorno también. Hay que aceptarlo”.

Además, subrayó que “si tienes a Jared Leto o Eddie Redmayne que se ganan Oscar por representar a mujeres trans, y ves que se suben a recibir el premio con barba y nominado como mejor actor, hay todo como una cosa que la gente va a decir que ser trans es solo algo externo. No es solo ponerse un poco de rouge y vestirse de mujer. Cambiemos un poco las cosas“.

Finalmente, Lux se sumó al llamado de su hermano Pedro Pascal, de cara a la segunda vuelta presidencial: “Por favor, votemos por Boric, no nos podemos hundir tanto”.