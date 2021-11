Modelo Antonia Larraín expuso los terribles comentarios que ha recibido por su cuerpo en redes sociales

Estas últimas horas la modelo Antonia Larraín compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y audios en los que expone los comentarios que recibe sobre su cuerpo.

La activista, conocida por promover el body positive, compartió la publicación con objetivo de generar conciencia sobre la gordofobia y el ciberacoso al que muchas personas se enfrentan a diario.

“Esta es una compilación de comentarios tanto públicos como privados que he recibido en esta última semana. No es normal, no está bien. Que nadie, ni siquiera un nutricionista, les haga sentir de esta forma porque no es sano“, contó la activista en una publicación en su Instagram.

Junto a las imágenes en las que se oyen fuertes ofensas y comentarios, Antonia Larraín publicó una reflexión. “No me digan que la gordofobia no existe. No me hablen de salud sin salud mental. No me hablen de ‘romantización’ de la ‘obesidad’ sin darme ejemplos, porque no me han podido dar ni uno sólo”, cuestionó.

“Existir no es romantizar nada. Existir no es promover nada. Existir merece respeto“, continuó. “¿En qué te afecta a ti que nuestros cuerpos usen espacio? ¿Por qué te molesta tanto nuestra existencia? ¿Qué hicimos para merecer tanto odio? Y si realmente estuviera enferma ¿Qué? ¿Tienen derecho a tratarme así?”, reflexionó la modelo.

Revisa aquí la publicación: