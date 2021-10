Casi se hicieron religiosos: Mónica Pérez e Iván Valenzuela revelaron detalles de su larga amistad

Los periodistas Iván Valenzuela y Mónica Pérez, rostros ancla de Canal 13, conversaron la noche del martes con Martín Cárcamo en el programa Los 5 Mandamientos, de la misma señal televisiva. También hablaron de sus tiempos como compañeros de carrera en la Universidad Católica y revelaron que ambos consideraron la vida religiosa por sobre el periodismo.

“Va a sonar tan ñoño, pero para mí la oración es muy importante. La conexión en silencio. Entonces el claustro era para mí estar en una paz, en un estado maravilloso”, contó Mónica Pérez en el espacio.

Sin embargo, ese interés por el silencio se contraponía a otra característica de la comunicadora. “Me gustaba mucho hablar, entonces me dediqué al periodismo“, agregó la comunicadora, aunque aclaró que aún hace “votos de silencio” cuando medita.

En el caso de Iván Valenzuela fue más serio aún, pues congeló la universidad por vocación religiosa. “No llegué al seminario, pero estuve en un proceso de discernimiento, por eso terminé en el mismo curso de la Mónica, porque suspendí la universidad en tercer año”, contó el periodista.

“Estuve 9 meses afuera de la universidad (…) Yo creo que eso escondía de alguna manera una crisis de adultez, porque tercer año de Periodismo en esa época era el momento en que te tocaba hacer la práctica, era un paso definitivo. Ante eso yo creo que me urgí un poco y tenía esta otra cosa muy fuerte”, agregó Valenzuela.

Sin embargo, la gran cortapisa era un tema de deseo: “Me di cuenta de que, en el fondo, la verdad, a mí me gustaban mucho las mujeres y me gustaba estar en pareja y que no iba a servir para el celibato”, reveló.

Un sangriento matrimonio

Cuando salieron de la universidad, Mónica Pérez e Iván Valenzuela siguieron siendo amigos. En 1990 fueron juntos a un matrimonio, que contó con un accidente de tránsito entremedio y Mónica Pérez, sin cinturón de seguridad, muy lesionada.

“Salí volando por el parabrisas. Toda esta parte de la frente por el vidrio. ¿Te acuerdas cómo me quedaron las rodillas? Tenía medias y me quedaron peladas y rojas, llenas de sangre. Desde ahí nunca más me saqué el cinturón”, contó la afectada.

“Nos fueron a buscar los papás de Iván, nos llevaron a la clínica, y yo, loca como soy de toda la vida, después que me curaron las heridas, me sacaron los vidrios, acá en la cabeza quedé media pelada porque me cortaron el pelo, la mamá de Iván me llevó medias, y fuimos al matrimonio. Y fui herida. Y lo pasé regio“, relató la periodista.

Durante el programa, ambos repasaron anécdotas: la entrevista de Iván Valenzuela al “Cóndor” Rojas tras el llamado “maracanazo“, siendo él periodista de espectáculos, medio “de vacaciones” en Brasil; las salidas a fiestas de Mónica Pérez junto a Felipe VI, el rey de España, mientras ella estudiaba allá; la incursión en el stand-up comedy de Lucas, hijo de Valenzuela; o los años de embarazo, vómitos y lectura de noticias en TVN de Pérez. Puedes revisar el capítulo completo acá.