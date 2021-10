“Me hago cargo”: José Antonio Neme salió al paso de las críticas por burlarse “insolentemente” de Irací Hassler

Estaban hablando de la nueva línea 7 del Metro. Entonces, José Antonio Neme se habría burlado de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, quien plantea que se debe reconsiderar el trazado de este medio de transporte porque afectará al Parque Forestal.

Todo ocurrió en el Mucho Gusto. Y ahí, el periodista, comentó el conflicto entre la Municipalidad y Metro como diariamente habla de actualidad.

“Está bien que le preocupen los árboles del Parque Forestal, pero se mueve cuadra y media, y llegas a Plaza Baquedano y es un desastre. Este es un juego de lenguaje ridículo de la alcaldesa”, lanzó el animador de Mega.

Neme hoy me gustaste, eso no se da muy seguido. pic.twitter.com/J6lx1Vr5YK — Isidora 🦋 (@isidoramaher) October 27, 2021

Y agregó que “en este país no tienen sentido común. El parque está a medio metro de una zona devastada. Ahí no queda nada, solo quedan unos guanacos. Esa es la única fauna que usted quiere defender”.

Luego, emplazó directamente a la edil. “Irací, mamita, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en Torres del Paine o Huilo Huilo, estoy de acuerdo con ella”, manifestó con su habitual ironía.

Twitter contra Neme

Las palabras del conductor sacaron ronchas en redes sociales. Y su nombre se alzó como uno de los temas del día en Twitter, donde la polémica continuó.

Esto porque Neme recibió el siguiente comentario: “Estoy impactada con el bajísimo nivel periodístico de José Antonio Neme en su matinal. Lo acabo de ver burlándose de Irací por lo del Metro. Además tiene la percepción de que es chistoso. Cuesta verlo sin sentir que ni él se soporta”.

Ante esto, el reportero respondió que “mejor impáctese del deterioro progresivo de la calidad de vida de quienes trabajan y viven en la comuna de Santiago! Impáctese por cosas importantes y no las pelotudeces que yo digo. ¡Abrazos!”.

Mejor impáctese del deterioro progresivo de la calidad de vida de quienes trabajan y viven en la comuna de Santiago! Impáctese por cosas importantes y no las pelotudeces que yo digo. Abrazos! https://t.co/yMWD2GCPMN — Jose Antonio Neme (@jananeme) October 27, 2021

José Antonio explicó sus dichos

Sin embargo, como la bola de nieve seguía creciendo, Neme decidió explicar sus declaraciones en el mismo matinal de la estación privada.

“Me voy a tomar mis 30 segundos. Para todas las personas que se ofenden o que se molestan porque yo me reí burdamente, insolentemente, de la alcaldesa de Santiago, a quien le tengo una estima personal”, indicó.

Y añadió que “cada persona que tuitea tiene un punto. Entonces, yo creo que es muy importante lo que la gente pone en Twitter. Me hago cargo de lo que digo, recibo las críticas y leo cada uno de sus comentarios”.

Incluso, desafió que “yo voy a seguir burlándome o riéndome todas las mañanas de las cosas sin sentido que pasan en este país. Yo no me río de la alcaldesa, ella para mí tiene todos mis respetos, tampoco la estoy responsabilizando por lo que no hizo”.

Finalmente, José Antonio Neme tuvo palabras para Irací. “Yo no la estoy responsabilizando de nada. Ella es la cara visible en este momento de un municipio. Me parece que un parque que es vandalizado todos los viernes y sábados. El tema del Metro es algo que podemos discutir, pero me parece un poquito absurdo en términos de proporciones, porque el abandono de la comuna de Santiago no responde a la Línea 7 del Metro. Dos deditos de frente”, cerró.