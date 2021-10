Daniella Campos aclaró rumores sobre serios problemas de salud

Durante estos últimos días comenzó a circular un rumor sobre inconvenientes en la salud de Daniella Campos que aseguraba que la comunicadora estaría enfrentando tumores cerebrales.

Según se difundió en redes sociales, la periodista estaba enfrentando nuevamente un problema de salud relacionado con tumores cerebrales.

Como era de esperar, esta información preocupó a sus seguidores, motivo por el que fue consultada al respecto en su cuenta de Instagram. “Leí que te operaban, que todo salga bien Daniela”, le escribió una seguidora identificada como “candrea_87”.

Ante la preocupación, la propia periodista de 45 años decidió aclarar la confusión respondiendo el mismo mensaje. “No es verdad esa noticia”, aclaró la comunicadora.

Hay que señalar que hace exactamente hace un año Daniella Campos fue operada de dos tumores en sus glóbulos oculares.

“Me lo está desplazando (el ojo) y he tenido algunos problemas de visión. Muchos dolores de cabeza y eso nos empezó a dar las primeras señales hasta que lo descubrimos. También mis ojos deben estar un poquito más expuestos de lo que deberían estar”, explicó entonces sobre sus tumores benignos.

“Me sacaron los dos mucoceles frontal bilateral que tenía. Estos mucoceles, que en definitiva es grasita acumulada, se fueron juntando atrás del ojo, empezaron a presionar y a empujar hacia afuera. La presión fue tanta que el globo ocular del ojo izquierdo se movió un centímetro”, detalló.

Tras la operación, incluso sufrió algunos inconvenientes: “Si no fuera por los dolores yo estaría de alta. Me dejaron más días internada, porque no tengo control de los dolores del nervio trigémino. Me dan crisis de dolor“, dijo Campos tras enfrentar problemas.

A pesar de lo anterior, finalmente la periodista logró recuperarse exitosamente y este martes cumple un año desde su entrada al pabellón.