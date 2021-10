Lucila Vit reveló que tuvo dificultades para quedar embarazada: “Es un tema complejo”

La noche de este miércoles Lucila Vit y Rafael Olarra serán los nuevos invitados al programa Los 5 Mandamientos de Canal 13.

La modelo y el exfutbolista sólo llevan algunos meses de relación de pareja; sin embargo, fueron suficientes para establecerse como familia y esperar a su primer hijo.

“Adentro mío explotaban las ganas de ser mamá”, dijo la modelo de 36 años, según adelantó la exseñal católica.

En esta línea, la pareja que se conoció en pantalla del canal deportivo ESPN, y fueron amigos durante ese periodo, comenzaron una relación luego que ambos experimentaran un quiebre amoroso con sus parejas.

“Yo estaba viviendo un momento triste”, relató Vit quien publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que reinició su contacto. “Él se dio cuenta de que en la foto puse ‘acuérdense de ser felices’ pero en verdad yo estaba súper mal”, expresó.

“Cuando yo veo esta foto y noto que no está diciendo la verdad, ese fue el gatillante”, añadió el exdeportista.

Tras ese contacto escrito, Lucila Vit y Rafael Olarra pasaron varias semanas conversando por teléfono. “Yo lloraba y él me decía ‘¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo te sentís hoy? Y yo le decía ‘re mal, pasó esto, te llamo’, y tres horas hablando”, recordó.

Esperando su primer hijo

Sólo pasaron algunos meses para que la pareja confirmara que está esperando a su primer hijo. No obstante, embarazarse no fue tarea fácil para la modelo, quien debió insistir para lograr su objetivo.

“Yo tenía muy bajo porcentaje de grasa por ser gimnasta y bailarina, entonces cuando hablé con el médico me dijo que iba a tener que tener paciencia, tal vez esperar, porque es un tema complejo”, recordó y detalló que el médico que recomendó congelar óvulos.

“Me bajoneé un poco”, reconoció. “Como me daban malos pronósticos los médicos, primero en Rosario (Argentina) y después acá, yo decía ‘bueno, si no, no importa’, ‘no, tratamientos no’, casi siempre negándolo. Pero adentro mío explotaban las ganas de ser mamá”, dijo.

En tanto, este tema será ampliado por la pareja en el nuevo episodio de Los 5 Mandamientos que será estrenado esta noche a partir de las 22:30 horas.