Coco Legrand dijo adiós a la motocicleta a sus 74 años: “Era una extensión de mi cuerpo”

Es muy difícil pensar en Coco Legrand sin una motocicleta a su lado. Ingresaba a los grandes escenarios, especialmente cuando volvió al Festival de Viña del Mar en el año 2000, arriba de su vehículo de dos ruedas. A sus 74 años, y luego de sufrir un grave accidente en la bajada de La Pirámide, el humorista decidió separarse de su transporte predilecto.

Así lo reveló en entrevista con Las Últimas Noticias, luego del choque que le produjo una fractura en tibia y peroné de la pierna izquierda y lo dejará tres meses sin caminar: dada su edad, pudo haber sido peor.

“Tomé la determinación en mi corazón de dejar la motocicleta. Llega hasta aquí nomás esa vida entera entregada a ella“, expresó Coco Legrand. “No sé si voy a cumplir, pero creo que ya basta”.

Gracias a sus más cercanos ha podido tener elementos, como una silla de ruedas con joystick y un monopatín, para poder desplazarse dentro y fuera de su departamento.

Respecto de sus sentimientos al dejar la moto, el humorista expresó que “es una especie de dolor, pero hay que hacerlo. Los reflejos ya son otros y desde hace mucho tiempo no ando en moto de noche”.

Consultado sobre si su esposa fue quien le pidió dejar la motocicleta, Coco Legrand respondió que “ella no me lo pidió, pero en su mirada leí perfectamente ‘ya, para'”. Sin embargo, no dejó de ser una decisión difícil, ya que “era una extensión de mi cuerpo”.

“En seis años más voy a tener 80 y si es que llego hay que disfrutarlos con la familia, con los nietos. A mis cuatro hijos no les he dicho nada, pero cuando se los cuente oficialmente van a estar todos aplaudiendo”, afirmó.