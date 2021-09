Nico Cid compartió una buena noticia en medio de su tratamiento contra el cáncer

Estas últimas horas, Nico Cid, ganador de la tercera temporada del programa de imitaciones Yo Soy, entregó una buena noticia respecto a la recuperación de su cáncer.

El artista, que escaló a la fama con su imitación de Steve Perry, vocalista de Journey, publicó en sus redes sociales un nuevo avance tras someterse a una operación de garganta el pasado 18 de agosto.

Junto a dos imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, Nicolás Cid contó que su recuperación ha ido avanzando. “¡Control de hoy exitoso! Seguimos viendo señales de avance. Full Motivado”, escribió junto a las fotos tomadas en las afueras de la clínica.

Hace unos días, a poco más de un mes de su operación, Nico Cid se sinceró con sus seguidores respecto a lo complejo que ha sido batallar contra el cáncer.

“Sigo en recuperación, sacarse un cáncer de encima no es tarea fácil así que me queda un tiempo aún”, dijo entonces. “Hay partes del cuello que aún no siento, así que afeitarme es un peligro”., detalló sobre los efectos de la intervención médica.

En este contexto, durante el fin de semana también manifestó su alegría por la positiva reacción de su cuerpo tras la operación y la recuperación de sus voz. “¡Estoy feliz por los avances en la rehabilitación de mi voz!”, en la foto además mostró al doctor que lo ha ayudado a recuperarse.

Hay que recordar que Nico Cid reveló públicamente que padece cáncer una vez que ganó el programa. “Decidí seguir adelante, en silencio, para no preocupar a nadie y no dar pie al típico chaqueterismo que ensucia a nuestra sociedad”, explicó en esa oportunidad.