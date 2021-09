Cata Vallejos vivió con horror el terremoto en México: “Nunca había visto moverse así un edificio”

Cata Vallejos se fue a vivir a México hace un tiempo. Y allá ahora le tocó enfrentar el terremoto de magnitud 7.1 que afectó al país y lo sacudió la noche del martes.

La joven dio cuenta de la situación en su cuenta de Instagram, donde reveló que vivió minutos del terror y muy diferentes a los que había experimentado en Chile con otros temblores.

“Acabamos de vivir un momento heavy, tensísimo, nunca había vivido un temblor así de fuerte acá en Ciudad de México”, dijo en una de las historias recogidas por el sitio Miraloquehizo.cl.

Y agregó que “se mueve todo. Estamos tiritones, estamos muy mal. Nosotros estamos acostumbrados porque somos de Chile, pero de verdad como se mueve el edificio es demasiado”.

El susto de Cata Vallejos por el terremoto en México pic.twitter.com/HkZNWrGJyD — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) September 8, 2021

El terror de Cata Vallejos

La ex Calle 7 expresó después que “quiero contarles nunca había visto moverse así un edificio. En Chile las construcciones están hechas para sismos y aquí no. En realidad se movía demasiado y eso que estaba en un cuarto piso”.

A esto agregó sobre la situación que “lo juro que era como estar en una ola, como que costaba mucho bajar”.

Cata Vallejos contó detalles del terremoto pic.twitter.com/FgKvwJYGwV — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) September 8, 2021

Cata expresó también que Inna Moll, su amiga y otra de las chilenas que está en tierras mexicanas, se terminó molestando con ella, muy asustada.

“Como estoy acostumbrada a los sismos de Chile me quedé tranquila en la casa y ella me decía baja y me demoré mil horas, agarré mi celular, mi cartera y ella se enojó mucho conmigo, estaba muy preocupada”, finalizó Cata Vallejos sobre la experiencia.