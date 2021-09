Eduardo de la Iglesia explicó por qué “ocultó” que sería padre por cuarta vez: “Queríamos estar tranquilos”

“Te esperamos llenos de amor”, fue parte del enternecedor mensaje que publicó Eduardo de la Iglesia en su Instagram para contar que será padre por cuarta vez: sin embargo, decidió mantenerlo en secreto durante un largo tiempo.

De hecho, su esposa Pamela Ibarra ya tiene 27 semanas de embarazo, es decir, seis meses de gestación. Y hubo una razón muy particular -e íntima- que hizo que el animador de Hola Chile no revelara este feliz acontecimiento.

“Queríamos estar tranquilos, pero además tuvimos una pérdida anteriormente muy complicada y no queríamos contar nada hasta que estuviéramos muy, pero muy seguros de que todo venía bien”, expresó De la Iglesia en entrevista con Las Últimas Noticias.

Dicha situación delicada ocurrió el año 2017, cuando Pamela tenía tres meses y medio de gestación: fue antes del nacimiento de Pedro, su hijo menor. “Fue una cosa seria, con operación y todo. Ahora estamos seguros de que Beltrán está sanito e impecable”, agregó el rostro de La Red.

En efecto, Beltrán será el cuarto retoño del matrimonio: todos los hijos son varones. “Pensé que podía ser niñita, pero sólo produzco hombres (risas). Después de lo mal que lo pasamos con la pérdida da exactamente lo mismo lo que sea”, comentó Eduardo de la Iglesia.

“Estoy feliz y además es el último. Yo creo que después de esto soy candidato seguro a una vasectomía. Ya somos una familia grande”, puntualizó el animador.

Finalmente, recordó que el nacimiento de Pedro lo pilló mientras estaba al aire. “Fue terrible porque me demoré una hora y media en llegar a mi casa: me agarré un taco y después no tenía señal y no me podía comunicar con la Pame. Estamos programando todo para que sea con la mayor calma posible. Este cuarto y último parto hay que disfrutarlo“, cerró.