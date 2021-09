Pablo Alborán canta nuevo tema de La Casa de Papel

El cantante español, Pablo Alborán, no deja de sumar éxitos a su carrera musical, por lo que se incorporó en la banda sonora de la última temporada de La Casa de Papel. Los primeros cinco episodios de la última entrega de la serie de Álex Pina arribaron a Netflix Chile este viernes, 3 de septiembre, en horas de la madrugada.

La interpretación de Pablo Alborán para La Casa de Papel es una de las grandes sorpresas de Netflix en esta última parte que promete un verdadero conflicto bélico en las pantallas de la grande de streaming.

Recordemos que este 3 de septiembre se estrenó la primera parte de la quinta y última temporada. Sin embargo, los fanáticos de La Casa de Papel tendrán que esperar hasta el 3 de diciembre próximo para ver los últimos cinco episodios con los que culmina la historia de los ladrones más queridos de la televisión por suscripción.

La canción de La Casa de Papel con Pablo Alborán

Netflix estrenó en YouTube la nueva colaboración de Pablo Alborán para La Casa de Papel. De hecho, la música ha jugado un rol fundamental en la serie desde su primera temporada. Prueba de eso es la icónica canción Bella Ciao, protagonista del primer robo a la Casa de la Moneda y Timbre de España.

En esta oportunidad, Pablo Alborán se suma a la banda sonora con una emblemática canción. Para eso, colabora con la Cecilia Krull, la artista madrileña de origen alemán que conocimos precisamente por poner voz a My Life Is Going On, tema principal de La Casa de Papel desde su primer capítulo.

Esta es la canción de Pablo Alborán para La Casa de Papel:

La canción que versionaron en La Casa de Papel es Grândola Vila Morena. Es un himno que los revolucionarios portugueses hicieron sonar el 25 de abril de 1974. El motivo fue la Revolución de los Claveles que derrocó al dictador Salazar.

Todavía se desconoce el contexto en el que será usado el tema, pero el título de la canción está acompañado por la palabra ‘Réquiem’. Esto se refiere a la composición musical que se interpreta en una misa de difuntos.

De hecho, hay altísimas expectativas por cuál integrante de la banda morirá en esta entrega final de La Casa de Papel.

