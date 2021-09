“Me dio nervio”: La incómoda experiencia que vivió Fran García-Huidobro con Parived

No fue una buena experiencia. Así al menos la relató Fran García-Huidobro en el regreso de la nueva temporada de Cómplices, cuando contó cómo conoció a Parived.

Resulta que en el espacio de Instagram que anima junto a Nacho Gutiérrez, hablaron del problema del marido de Tonka Tomicic, quien por estos días ha sido vinculado a una red de contrabando de joyas, según un reportaje publicado por CIPER.

En medio de esa información, donde Fran consideró injusto que se apuntara a Tonka Tomicic por el tema policial de su marido, la conductora reveló su “anécdota”.

Y partió comentando cómo se encontró la primera vez con el hombre que ahora es investigado por la compra de tres Rolex.

Fran García-Huidobro y su extraño encuentro

Así, al Fran señaló que la primera vez que vio a Marco Antonio López Spagui, nombre real del esposo de la animadora de Canal 13, la sensación no fue nada buena.

“Es muy piola para la tele, no es tan piola cuando uno de lo encuentra en persona”, dijo de entrada, agregando que “a mí me habló en inglés cuando lo conocí, cuando Nacho me obligó a ir ese evento, y me habló en inglés”.

Y eso no fue todo, ya que después tuvo un momento aún más extraño con Parived. “Me dijo ‘your like a flower’… Después me intentó tocar las manos y me dio nervio, me dio nervio que me tocara las manos. Y se lo enchufé a la Ale Valle”.

De esta forma, Fran García-Huidobro culminó su relato sobre Parived entre risas, eso sí, dejando claro que bien no se habrían caído. Para nada.