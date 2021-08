Tonka Tomicic se refirió a la investigación sobre Parived: “No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra”

El pasado viernes estalló una gran bomba sobre Tonka Tomicic. El marido de la conductora, conocido como Parived, estaba siendo investigado en un caso de contrabando de joyas.

La situación golpeó a la figura de Canal 13. Y, mientras en otros canales hablaban de los hechos, ella mantuvo el silencio ante la crónica escrita por CIPER que contaba los hechos.

Sin embargo, en la noche, Parived envió un comunicado, donde reveló su versión de los hechos. Y este lunes, en su pantalla matinal, Tonka también decidió hablar y defenderse.

“Antes de comenzar con el programa quisiera tomarme unos minutos para referirme a una nota que fue emitida anoche con respecto a una filtración de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público donde, según el medio, soy mencionada…”, partió comentando el rostro matinal.

Y agregó que “es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente”.

La defensa de Tonka Tomicic

La animadora continuó su descargo, manifestando que “un mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información antes de repetir de manera parcial una versión y también una versión distorsionada de los hechos”.

Tomicic comentó que “comencé mi carrera a los treces años. Hoy tengo 45. Todo lo que tengo lo he obtenido con esfuerzo y con sacrificio. Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la manera en que formaron y me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables”.

Finalmente, la ex Miss señaló que “no estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable”

Y aclaró que “solo quiero decir eso además de agradecer al canal por este espacio, por este tiempo y la confianza para poder hacer yo mis descargos. Para mí son muy importantes para continuar en el día a día en mi trabajo”.

De esta forma, Tonka Tomicic se refirió a las acusaciones que pesan sobre Marco Antonio López Spagui, nombre real de su pareja, quien, según los documentos del Ministerio Público, “habría comprado tres relojes marca Rolex, transacción por la que es indagado”.