¡Adiós Andrea! Salida de icónica participante de “Pasapalabra” desató los memes en Twitter

Se fue. Andrea Vergara, la histórica participante de Pasapalabra que duró más 120 capítulos seguidos concursando, no pudo contra Axel Lira, su nuevo contrincante.

La joven se equivocó en varias palabras del Rosco, lo que le impidió alcanzar al participante, desatando toda su emoción al perder.

#30Agosto Axel Lira con 18 aciertos da la sorpresa y derrota a Andrea Vergara que logro 17 en la Súper Liga de los mejores Campeones. Axel Lira el 25-6-2019 derroto a Nicolás Gavilán en #PasapalabraChile #súperliga #NicolásGavilán #AndreaVergara #AxelLira #Chile #PasapalabraCHV pic.twitter.com/GJrQYipacm — Ricardo Pincheira (@RPINCHEIRA88) August 31, 2021

“Lo que para tantos jugadores parecía imposible”, dijo Julián Elfenbein, también sorprendido con la salida de Vergara del espacio.

La estudiante de Derecho no pudo con las lágrimas. Y pese a llevarse más de 20 millones de pesos por todos los capítulos que sumó, igual se conmovió.

“Me voy con el corazón lleno, satisfecha de lo que he hecho acá. Me hubiese encantado ganarme el rosco, pero la plata que logré con mucho esfuerzo es mi premio. Y todas las palabras que aprendí”, manifestó.

Y agregó que “han sido seis meses. Yo decía si los del Discípulo del Chef lloran cuando se van a la semana, no me pidan que yo no llore”.

Redes sociales celebraron la salida de Andrea de Pasapalabra

Sin embargo, en Twitter varios festinaron con el adiós de la concursante, debido a que ya no les gustaba que llevara tanto tiempo en el espacio de CHV.

Se fue la Andrea y estuvo 120 capítulos … felicitaciones Axel 🥳🥳 #PasapalabraChv pic.twitter.com/gzimiDKu7T — LALITA DEVI ☕️🎼🍷🧘🏽‍♀️ (@noraoca) August 31, 2021

https://twitter.com/lokillapachy/status/1432503609921523713

Vine!!!! Supe que se va!!!!! Por fin!!!!!! Volveré a ver pasapalabra, Chaooooooo Andrea!!!!!! #PasapalabraCHV pic.twitter.com/njGG61d1YM — Erika Lu (@Luna_beia) August 31, 2021

Ahora que por fin perdió Andrea en #PasapalabraCHV proclamen este día como feriado. — Miranda Cárdenas (@BodoquedelOcho) August 31, 2021

La Andrea se ganó el odio por su actitud

Pero no hay que olvidar al gran responsable: Julián

El favoritismo demostrado en cada programa terminó cansando a todos

La alegría de muchos es no volver a ver esa diferencia de trato a los participantes por parte de él

#PasapalabraCHV — Caracolina (@Caracolina13) August 31, 2021

Además, varios encontraban que tenía una mala actitud con los famosos que iban a ayudarla en los diferentes capítulos, a quienes constantemente “retaba”.

dile eso a andrea que se enoja y reta a los participantes antes de empezar un juego #pasapalabrachv https://t.co/YVFalmRmTR — adriana 🍷…. (@r0ckgrl) August 30, 2021

Sin embargo, igual hubo otros tuiteros que admitieron que la extrañarían y que se había ganado su espacio en el show.

Felicitaciones Andrea eres una persona muy inteligente. Tendras muchas oportunidades en la vida. Eres una gran mujer.#PasapalabraCHV — Todos Sumamos (@22patos) August 31, 2021

Los odiosos celebrando que sacaron a la Andrea.

Mientras ella va a cobrar más de 20 millones 🤭#PasapalabraCHV — AngeloGotelli (@Angelo_Gotelli) August 31, 2021

Me dió cualquier pena que se fuera la Andrea wn😭😭😭 se notó caleta todo el empeño que le puso, voy a extrañar verla en mis tardes #PasapalabraCHV — kripistobal (@totobalsito) August 31, 2021

De esta forma, la salida de Andrea Vergara de Pasapalabra provocó amor y odio, elevando su nombre y el del programa liderado por Elfenbein a la categoría de los más comentado de la tarde del lunes.