Daniella Campos despide a su perrita: “Casi la mitad de mi vida fue caminar junto a ti”

Una triste noticia sobre su perrita compartió Daniella Campos en sus redes sociales estas últimas horas.

La comunicadora contó a sus seguidores de Instagram que Mamba, su perrita, falleció a la edad de 19 años y tres meses.

“Mi compañera, mi amiga, mi hija, la que me salvó…”, escribió la periodista junto a un compilado de imágenes de la canina. “Una pitbull que me enseñó el amor incondicional, el respeto, la lealtad pero sobre todo que el prejuicio no es amigo del corazón”, añadió Daniella Campos sobre su perrita.

“Estuviste con mis dos hijas, a las que amaste y cuidaste siempre… yo estuve con los nueve tuyos”, agregó la comunicadora de 44 años.

“Casi la mitad de mi vida fue caminar junto a ti, hoy debo aprender hacerlo sin tu compañía, pero con la seguridad que hoy estas junto a mi Flo y que vivirás para siempre en mi corazón”, escribió Campos refiriéndose a su fallecida hija.

Hay que recordar que Florencia, la hija de Daniella Campos, nació el 8 de julio de 2009 y murió once días después en la Clínica Las Condes por un paro cardiorrespiratorio con apenas días de nacida.

“Ninguno de nosotros te olvidamos y estarás en nuestros corazones para siempre… ¿Sabes? Dicen en la iglesia que sólo muere a quien se le olvida. Pues bien creo que tú serás ese ángel eterno que abrazará mi vida siempre”, expresó a inicios de julio recordando a su hija.

“Te amo mi Flo mi hermosa flor de primavera. Han partido tantas personas que te amaban que estoy segura que desde tu madrina hasta tu abuelo están regaloneándote por mí hasta que un día finalmente llegué yo…”, dijo entonces.