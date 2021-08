Los míticos Entretenimientos Diana están al borde de la quiebra: llevan un año y medio sin abrir

Ir a los Entretenimientos Diana solía ser todo un panorama en el siglo XX y en este lado del tiempo hubo una modernización de las máquinas y mantención de las antiguas, esas de a ficha, para los nostálgicos e interesados en viajar en el tiempo. Sin embargo, esto podría terminar si no se resuelve su situación económica.

Hace un año y seis meses que tiene su local de Merced cerrado, producto de la pandemia del covid-19 y al tratarse de recintos que funcionan sólo en sus interiores, lo que complica los aforos. El único subterráneo que queda está en la comuna de Santiago, cuyo comercio se ha visto golpeado producto de las prolongadas cuarentenas y otras restricciones. Y un salón de videojuegos, claro está, no es un comercio esencial.

“Nunca, nunca en el peor de los casos, habíamos estado en esta situación. La pandemia, es cierto, nos azotó bastante, pero ahora tenemos otro problema, que no podemos abrir. Y no es estallido social, y no es pandemia”, sostuvo a T13 Sergio Cuevas, quien lleva más de cuatro décadas trabajando en los Diana.

De la burocracia a la solución

Recordemos que en 1961, casi tres décadas después de su inauguración, se abrió el salón en Ahumada con modernas máquinas de juegos. Luego se cambiaron a otro local en la misma calle, aunque ese mítico subterráneo lleno de videojuegos ya no existe y en su lugar hay una sucursal del retail.

Sin embargo, 60 años después de su apertura, Entretenimientos Diana está al borde de la quiebra. En la Municipalidad de Santiago, la administración de Felipe Alessandri clausuró el local. Desde la empresa dicen que regularizado su documentación y construido los accesos necesarios. Sin embargo, llevan tres meses sin concluir los trámites para su reapertura y han acusado “burocracia” por parte de la entidad municipal.

“Por supuesto que sí estamos en riesgo y nosotros nos pusimos una meta. Si no logramos abrir el negocio de aquí a fin de año, pienso que vamos a tener, con mucho dolor, que bajar la cortina“, señaló José Ignacio Moraga, gerente general de la empresa.

Pero ya hay una solución. Consultada por T13, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sostuvo finalmente que “desde que asumimos como administración hemos estado resolviendo varias gestiones que habían quedado pendientes. Una de ellas, la de poder recoger en este momento la recepción final con la que ya cuenta el local de los juegos Diana y por lo tanto ordenar que se levante la clausura que lo afectaba“.

De este modo, durante la próxima semana podrán abrir los locales, aunque de todos modos cuentan con el riesgo de un cambio en el plan Paso a Paso o que las finanzas no puedan repuntar.