¡Abrió un restaurante en Colombia! Chris Carpentier contó los engorrosos trámites que hizo para lograrlo

Se fue de Masterchef Chile y la vida sólo le ha sonreído. Chris Carpentier ya lleva tres años trabajando con la versión colombiana del mismo programa de cocina y ahora se lanzó con un restaurante en Bogotá.

El cocinero, que oficia como juez en el Masterchef Celebrity de ese país, aprovechó su popularidad para instalarse con Patrón Bistró, un lugar que tiene capacidad para 140 personas, con decoración y se ha convertido en todo un éxito.

“Abrimos desde el almuerzo, pasando por el tardeo, vena y rumba, que es cuando los restaurantes abren en la noche para bailar también”, detalló en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Carpentier contó que “este fin de semana nos fue tan bien que tuvimos que cerrar el lunes y equiparnos otra vez”.

¿Cómo lo hizo Carpentier?

Eso sí, llegar e instalarse en otro país con un local de comidas y bebidas no es nada de fácil. Y el chileno reveló los trámites que tuvo que hacer para lograrlo.

Primero, confirmó que tuvo que obtener una visa especial. “Se trata de una visa inversionista de empresario que estoy gestionando. Ya mandé los papeles”, señaló.

Además, el chef tuvo que demostrar su capital para partir y tendrá que pagar cinco tipos de impuestos al año.

Y se complica aún más, ya que la visa tiene una duración de un año y pierde su validez si permanece fuera de Colombia por seis meses.

Junto a esto, el jurado del espacio de cocina también tuvo que abrir una cuenta bancaria empresarial y presentar la empresa ante la secretaría de Hacienda Municipal o Distrital.

“Es la forma que tienen para asegurar que la empresa sea activa, no una empresa fantasma para lavar dinero. Son muy rigurosos”, mencionó.

Así, mientras logra poner todo en regla en su restaurante, Chris Carpentier se declaró más que feliz. “Estoy contento porque estoy haciendo todo lo que me gusta en un país que me ha tendido la mano. Me gustaría traer a mi familia, pero los estoy convenciendo todavía”, concluyó.