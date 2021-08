Jurado de The Covers llenó de halagos a Carolina Soto tras su imitación a Isabel Pantoja

Carolina Soto tuvo un impecable debut en la más reciente emisión del programa musical The Covers: Tributo a las Estrellas, transmitido por las pantallas de Mega. Allí, interpretó con éxito a la cantante española Isabel Pantoja.

“Se me enamora el alma” es el nombre del tema de Isabel Pantoja que interpretó Carolina Soto a la perfección en The Covers. Su gran imitación le hizo merecedora de múltiples halagos por parte del jurado del reality de Mega.

Mira la interpretación de Carolina Soto como Isabel Pantoja, a continuación:

“Eres una gran cantante, yo sentí gloria en el escenario. Te hiciste dueña del espacio que estabas ocupando, me gusta mucho tu control vocal, como que no necesitas abrir mucho la boca para emitir ese sonido puro y poderoso. No hay ninguna yayita en tu presentación, lo sentí muy bien”, celebró Beto Cuevas, jurado del programa.

Además, Javiera Contador también expresó su conformidad con la presentación de la artista nacional en el programa. “Me sorprendió, siento que me fui a los 80 porque Isabel Pantoja es la cantante que todos queríamos ser. Tú lo hiciste con una propiedad. Se ve ese trabajo que no eres tú, sino tu personaje”, dijo.

Carolina Soto forma parte de los 48 famosos que participan en esta edición de The Covers: Tributo a las Estrellas. Además de Javiera Contador y Beto Cuevas, Óscar Mediavilla también forma parte del jurado que los evalúa semana a semana.

En cada emisión del programa, conducido por Karla Constant, ocho figuras conocidas se enfrentan entre ellos con inyterpretaciones de lujo, para avanzar a la fase siguiente. Este es el camino que transitan con el fin de llegar a la final del reality show.