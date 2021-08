Actor de “La ley y el orden” fue asesinado: le dispararon siete veces

Estas últimas horas medios internacionales confirmaron que un actor de La ley y el orden fue asesinado. Se trata de Jayquan Lewis, intérprete de 21 años que participaba recurrentemente como extra en la serie.

El joven se encontraba comprando en una tienda cuando, de pronto, un hombre empezó a dispararle reiteradas veces en frente de otras personas. Así lo muestra un video publicado por el medio The New York Post, el que fue captado por la cámara de seguridad de lugar.

Jayquan Lewis recibió siete impactos de bala que lo lanzaron al suelo de la tienda ubicada en el Bronx (Nueva York, Estados Unidos), muriendo en el lugar por la gravedad de los disparos.

Según detalló el citado medio, el joven actor de La ley y el orden que fue asesinado había entrado a comprar un agua mineral antes de morir.

Hasta el momento se investiga si “Jayquan Lewis fue asesinado por una pelea en las redes sociales y puede haber tenido vínculos con pandillas”, dijo un alto rango de la policía de Nueva York al medio por las características de ataque.

“No tengo ninguna duda de que (la víctima) fue el objetivo. El tipo que estaba a su lado también podría haber sido asesinado fácilmente, pero no fue así”, señaló Joseph Giacalone, profesor adjunto del John Jay College y ex sargento de la policía de Nueva York al medio.

La madre del joven, Marisol Sánchez (46) negó esa hipótesis y aseguró que su hijo no tenía enemigos y que le preocupaba que vivían en una zona peligrosa. “Le advertí porque han estado sucediendo muchas cosas por aquí. He visto tantos tiroteos y he visto muchos asesinatos. Ese era uno de mis mayores miedos, que algo le pasara a mi hijo ”, dijo.