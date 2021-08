Oriana Marzoli reveló que se contagió de covid-19: “No estaba vacunada”

Oriana Marzoli, la polémica española que se hizo conocida en nuestro país en realities como Amor a Prueba y Doble Tentación, se contagió de Covid-19.

Así lo contó en su propio canal de internet Algo pasa con Oriana, donde entregó detalles de su experiencia con el virus.

“Yo me creía que estaba un poquito por encima del bien y del mal, y que no iba a pillar jamás el virus”, fue lo primero que admitió respecto a su contagio, que según ella le pasó porque estaba “con las defensas bajas”.

La controvertida influencer relató que “no me esperaba que fuera covid, pensaba que era por tanta fiesta que me he pegado porque he hecho lo que me da la gana”.

Y efectivamente, Oriana se ha mostrado en sus redes pasándolo bien permanentemente, sin tomar muchas medidas.

Sin embargo, como nadie es inmune, la ex de Tony Spina contrajo el coronavirus y no lo pasó nada de bien con los síntomas.

“Tuve fiebre, vómitos, dolor de cabeza que me iba a explotar, escalofríos, me dolía todo el cuerpo”, expresó.

Incluso, un día “dije mierda, ¿qué carajo me está pasando?, me dolía todo nivel Dios”, y partió a hacerse el PCR que salió positivo.

Desde entonces, desapareció de sus redes sociales, y sólo reapareció el pasado 3 de agosto, para contar que “siento estar tan desaparecida, pero es que estoy mala”.

Y ahora reveló en su canal que todo esto había sido por el covid-19, donde perdió “el gusto y el olfato” e incluso confesó que su madre, de 55 años, también se contagió.

Oriana Marzoli no estaba vacunada

Lo más grave de todo es que, tras revelar el hecho, Oriana reconoció que no estaba vacunada contra el virus y entregó llamativas razones.

“No había recibido ningún SMS ni ninguna llamada para que me vacunase. También lo digo. Y yo estoy bien empadronada aquí en mi zona en Madrid”, argumentó.

Oriana Marzoli finalizó su registro sobre el covid-19 indicando que “es un virus de los cojones y me solidarizo con quienes lo han pasado peor”.