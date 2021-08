Mariana Di Girólamo calló a usuario que la ofendió en entrevista en vivo por Instagram

Una incómoda situación vivió Mariana Di Girólamo hace algunas horas cuando fue entrevistada para el programa de Instagram Reyes del Drama.

En medio de la conversación, un usuario comenzó a expresar ofensivos comentarios que la actriz de 30 años decidió no dejar pasar.

“Oye, hay un tipo que está desesperante. O sea hay que callarlo ya”, dijo interrumpiendo la entrevista pidiendo al entrevistador que bloqueara al usuario. “Por favor, cállate”, expresó con evidente molestia.

“Así no se puede… Es que los comentarios me aparecen en mi imagen. Y este tipo está hace rato tirando mier…”, comentó Mariana Di”Por favor, cállate. Me tiene enferma”, dijo luego de pedir al entrevistador que bloqueara al usuario.

Esta situación llamó particularmente la atención de la audiencia, lo que generó que el equipo detrás de Reyes del Drama se refiriera a esto posteriormente.

“Nos han estado enviando este extracto de la entrevista que se ha ido viralizando en redes sociales, de cuando conversamos con Mariana Di Girólamo y llegaron un par de haters”, escribieron junto al video

“Nosotros siempre los vamos a sacar porque queremos un espacio seguro y agradable para nuestros entrevistados. No es nunca nuestra intención polemizar o hacerles sentir alguna incomodidad“, añadieron.

“Es muy distinto tener opiniones variadas respecto a algo o alguien que presentar ataques gratuitos o discursos de odio. ¿Por qué hay que tolerar la mala onda porque sí? No confundir la libertad de opinión con el bullying“, reflexionaron.

Hay que recordar que, hace algunos días, la actriz que se encuentra promocionando su última película, La Verónica, admitió la ansiedad que le provocan las redes sociales

“Me agobian, me gustan, me generan ansiedad”, dijo entonces. “Es un arma de doble filo, estoy enfrentada a los comentarios de la gente donde no siempre son los mejores y es difícil porque no hay cara, no hay nombre. Un bullying super cobarde”, opinó en esa oportunidad.