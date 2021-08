“¿Quién se suma?”: Rodrigo Sepúlveda sacó aplausos con rutina de ejercicios en redes sociales

Durante el último tiempo el periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, ha alcanzado fuerte popularidad, pues todas las semanas sorprende con sus declaraciones o acciones durante transmisiones en vivo: esta vez, su viralización tiene que ver con algunos ejercicios que el comunicador recomienda realizar.

El conductor de Meganoticias se ha ganado el cariño de la gente, quienes constantemente lo llenan de elogios a través de sus redes sociales, de hecho, su cuenta de Instagram ya suma más de 410 mil seguidores.

Durante la jornada del viernes 6 de agosto, Rodrigo Sepúlveda publicó un video en el que hace referencia a su rutina de ejercicios, lo que acompaño de un “Feliz viernes !! Energía positiva. Cuídense mucho, hagan deporte, tomen agua jeje. ¿Quién se suma? Éxito en todo #Sepu” cerró.

“Grande Sepu“, “Esa es la actitud” y “Admirable” fueron algunos de los comentarios que recibió Sepúlveda.

Cabe destacar que hace unos días, Sepúlveda se unió a la campaña Mi Causa, Mi Mega, la cual busca derribar los prejuicios y estereotipos hacia la vejez, invitando a la población a cambiar su mirada sobre las personas mayores.

En dicha oportunidad, el periodista se sometió a una impactante transformación de la mano de la maquilladora Carla Gasic, quien lo dejó atónito ante su propia versión, pero con más edad.

La iniciativa, de la mano de prótesis y maquillaje, hizo que Sepúlveda se emocionara, y reflexionara sobre el paso de los años.

“Se me viene el sueño de que mis hijas me puedan ver así. Me imagino con mi señora igual, ella igual de vieja que yo”, señaló entre lágrimas en ese momento.

Además, la figura de Meganoticias indicó sobre la campaña, que también integra a rostros como Héctor Noguera, Delfina Guzmán y José Maza, que “esto es súper potente, es súper difícil de traspasar porque uno no sabe si va a llegar así”.