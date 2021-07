El particular sonido de la palabra “Gallo” en Google Traductor

Google se ha convertido en tendencia en reiteradas oportunidades por sus distintas prestaciones, sin embargo, en esta ocasión la sorpresa fue mayor cuando usuarios descubrieron el particular sonido de la palabra “Gallo” al realizar su traducción en el traductor de Google.

Usuarios en internet han publicado el divertido momento tras utilizar este easter egg, parte de las pequeñas bromas que incorpora de manera “oculta” la plataforma en su red; además de este particular sonido en el traductor de Google, otro de los ejemplos más conocidos que tiene esta plataforma son, por ejemplo, el “Cumpleaños Feliz”.

Cabe mencionar que la compañía se dedica permanentemente a conmemorar fechas importantes o efemérides a través de sus Gadgets; sin ir más lejos, hace algunos días comenzaron los Juegos Olímpicos en Tokio, y Google no tardó en adaptar el ya reconocido Tiranosaurio Rex que aparece a través de Chrome.

To mark the Tokyo Olympics 2020 that are already underway, Google has tweaked its classic Dinosaur gamehttps://t.co/i1rqzXEA89

— Gadgets 360 (@Gadgets360) July 24, 2021