“No he estado muy bien de salud”: Daniela Nicolás reapareció tras preocupación de sus seguidores

Daniela Nicolás entró al mundo del espectáculo como actriz; sin embargo, no fue hasta que representó a Chile en Miss Universo que su nombre se volvió conocido en el territorio nacional, y en medio de su preparación presentó problemas de salud que ya se conocían.

Junto a su desplante que la llevó a representar a nuestro país en la competencia, también llamó la atención su convivencia con una compleja enfermedad: artritis reumatoide juvenil.

La joven recibió este diagnóstico a sus 25 años y ha aprendido a sobrellevarlo a pesar de las complicaciones. “Demostré que las personas con enfermedades crónicas sí podemos hacer todo aunque nos cueste el triple que al resto”, dijo en una publicación de Instagram tras no quedar seleccionada en la final de Miss Universo.

Incluso unas semanas antes de asistir al certamen, se viralizó una fotografía de Daniela Nicolás hospitalizada tras sufrir complicaciones con su salud. “Me sentía insegura, venía de un proceso largo de volver a quererme, mi enfermedad autoinmune me dio vuelta en 180 grados mi vida, y todo lo que me gustaba hacer tenía que pensarlo tres veces antes ahora”, señaló Daniela Nicolás al revelar su padecimiento.

Complicaciones de salud

Durante estos días ha llamado la atención de los seguidores de Daniela Nicolás su ausencia en redes sociales y durante esta jornada la propia modelo explicó que presentó complicaciones en su salud.

“Me han escrito mucho preguntando por qué estoy desaparecida… No he estado muy bien de salud estas últimas semanas por lo que me he estado cuidando y guardando energías”, añadió la joven que representó a Chile en Miss Universo.

“Agradecerles por echarme de menos y preocuparse por mí. Qué rico sentir tanto cariño. Los quiero”, expresó Daniela Nicolás en una publicación de Instagram junto a una foto de ella.

Rumores sobre un romance

Junto a la preocupación de sus seguidores, también ha surgido el nombre de Daniela Nicolás tras ser vinculada con el doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, con quien habría tenido una relación amorosa.

Esta declaración se realizó en el programa de Instagram de Sergio Rojas y Hugo Valencia, Que te lo digo, en donde revelaron esta presunta relación. En detalle, explicaron que Daniela y Cristián se vincularon amorosamente un año tras el fallecimiento de Suárez y habrían terminado hace algunos meses.

“Daniela estaba muy preocupada por lo que iba a salir ahora al aire, porque ella no quiere quedar como la mujer que se metió con el viudo cuando Javiera falleció“, contó Rojas en el espacio.

Hasta el momento, Daniela Nicolás no se ha referido públicamente a estas declaraciones.