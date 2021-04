“Ya estoy mucho mejor”: Daniela Nicolás confirmó que fue hospitalizada producto de su enfermedad

Una complicada situación de salud fue a la que se enfrentó Daniela Nicolás hace algunas semanas. La situación se dio a conocer luego que se filtrara una foto de la actriz y candidata a Miss Universo acostada en una camilla clínica.

Esta imagen generó una gran preocupación entre sus seguidores, lo que obligó a Daniela a aclarar el contexto de la foto este lunes. “Efectivamente la foto que se ha publicado de mí en una clínica es desde hace un par de días. Ya estoy mucho mejor y en mi casa”, aclaró en un texto publicado en su cuenta de Instagram.

En efecto, la joven padece una enfermedad autoinmune la que corresponde a una de las Enfermedades del Tejido Conectivo (ETC), que afecta a un bajo número de la población.

“Son de naturaleza inflamatoria y autoinmune, tienden a la cronicidad y al compromiso de muchos parénquimas, órganos y tejidos, dejando en ellos daño estructural y funcional. Dado lo anterior, amenazan la vida o disminuyen la expectativa y calidad de vida“, detalla la revista clínica Elsevier.

El desafío de Miss Universo

Hay que recordar que Daniela Nicolás es la candidata chilena para Miss Universo, certamen que se llevará a acabo el próximo domingo 16 de mayo. Respecto a su participación, la modelo admitió hace una semana que “tenía miedo de participar”.

“Me sentía insegura, venía de un proceso largo de volver a quererme, mi enfermedad autoinmune me dio vuelta en 180 grados mi vida, y todo lo que me gustaba hacer tenía que pensarlo tres veces antes ahora”, dijo y explicó que dicho padecimiento le provocó gran dolor a nivel corporal.

“Me acuerdo un día haber llamado a mi mamá diciéndole que no me la iba a poder, que en qué me había metido, que esto era muy duro para mí. El dolor que sentía era fuerte y me la estaba ganando”, reconoció.

Sin embargo, el apoyo de su madre le ayudó a reflexionar y seguir adelante: “Con esto me he dado cuenta que tengo más fuerza y optimismo que nadie, que lo que me propongo siempre lo cumplo independiente de cuánto me cueste, que probablemente tengo que trabajar el triple que los demás para conseguir lo mismo pero que al final mi proceso me hace disfrutar aún más mis logros”.