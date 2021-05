¿Cuál es la enfermedad que padece Daniela Nicolás, la candidata chilena a Miss Universo?

Sólo quedan algunos minutos para que comience la versión número 69 de Miss Universo, certamen que tendrá lugar en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood (Florida, Estados Unidos).

La encargada de representar a Chile en la competencia será Daniela Nicolás, actriz de 28 años que ha sido destacada por expertos y sus compañeras desde que pisó el suelo norteamericano hace dos semanas.

Para la chilena ha significado un gran esfuerzo llegar a dicha instancia, puesto que padece una enfermedad autoinmune que incluso la tuvo hospitalizada hace un mes. No obstante, también este padecimiento la a motivado a continuar en el concurso.

“Demostré que las personas con enfermedades crónicas sí podemos hacer todo aunque nos cueste el triple que al resto. Que necesitamos solo determinación para lograr nuestros objetivos, que las limitaciones están en nuestra mente, que la sociedad cambió”, expresó hoy en una publicación de Instagram.

Un inesperado diagnóstico

Fue en 2018 cuando Daniela contó en sus redes sociales que padece un Enfermedad del Tejido Conectivo (ETC), de esta patología se deriva su artritis reumatoide juvenil.

Según contó en conversación con la revista Sarah, no fue fácil enterarse de su diagnóstico hace cuatro años. “Fue chocante porque no hay información. Uno nunca se imagina que una persona joven tiene artritis. Tampoco encontré una red de apoyo; no existía un lugar donde poder sentirme acompañada”, dijo.

“Como son enfermedades tan invisibles es difícil que la sociedad las entienda. Eso me hizo ruido y ahí fue cuando empecé a hablar, a contar mi historia para tratar de normalizarla”, relató en dicha oportunidad la joven oriunda de Copiapó.

Esto la motivó a unirse a la Corporación Anacroj, la que ayuda a personas con enfermedades autoinmune. “Soy voluntaria, ahí asisten más de 800 niños a nivel nacional con artritis idiopática juvenil”, detalló.

Una enfermedad dolorosa

En tanto, el sitio de la Red de Salud UC Christus, especificó que la artritis reumatoide juvenil “hace que el tejido que reviste las articulaciones se inflamen y dejen escapar líquido dentro de la articulación. Las articulaciones se inflaman, se ponen rígidas, duelen y al tocarlas se sienten tibias”.

De la misma forma, en el sitio se detalló que el origen puede ser genético o por factores ambientales.

Esta enfermedad además suele provocar cojera en los pacientes, lo que significó un desafío para Daniela a la hora de desfilar. “Recibí mensajes por Instagram de personas burlándose de mí, diciéndome que era coja y muchas cosas agresivas”, contó Daniela.

Hay que señalar que hoy se define quién será la nueva Miss Universo, en la edición número 69 del evento, y que ha adaptado sus bases para expandir el estereotipo de belleza que imperó por décadas en el evento.