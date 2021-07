Rompió la cuarentena: Mick Jagger deberá pagar millonaria multa gracias a su fanatismo por el fútbol

El fin de semana pasado se vivió la final de la Eurocopa con un histórico partido entre la selección de fútbol de Inglaterra y Dinamarca. Al parecer, el británico Mick Jagger no pretendía quedarse fuera del evento así que tomó un avión para viajar y asistir.

La voz de The Rolling Stones viajó desde Francia hasta el estadio de Wembley (Londres), para ver el encuentro deportivo.

Como era de esperar, la estrella del rock de 77 años fue fotografiada por paparazzis en medio de los 60 mil asistentes al espectáculo deportivo. Por supuesto, Jagger se sentó a ver el juego en el palco VIP del evento.

Debido a las condiciones sanitarias de covid-19, cualquier persona que viaje a Inglaterra desde otro país deberá pasar 10 días en cuarentena antes de retomar sus actividades. Jagger llegó el martes y asistió al partido el fin de semana.

Esto le significará una multa de £ 10,000, o sea, más de 10 millones de pesos chilenos por romper la cuarentena.

Una fuente cercana a Mick Jagger expresó al medio DailyMail que el músico “no podía dejar pasar” esta oportunidad de ver a Inglaterra en la cancha. “Mick es un gran fanático del fútbol y solo quería estar en Wembley“, añadió la fuente.

“Hizo pruebas de covid antes de su vuelo y al llegar, además de después del juego, por lo que creía que estaba siendo cuidadoso en ese sentido”, explicaron.

Representantes de Mick Jagger aseguraron que este fanatismo no es sorpresa. El músico suele pedir que le instalen antes parabólicas para no perderse ningún partido. “Rara vez se pierde un partido del Arsenal, no importa lo inconsistentes que sean”, dijeron sobre el equipo de fútbol inglés.

Hay que recordar que hace dos años Mick Jagger fue operado del corazón. “El cantante se sometió a un “reemplazo de la válvula aórtica por catéter” (TAVR, por sus siglas en inglés), un procedimiento poco invasivo que permite reparar la válvula sin tener que seccionar el tórax, por lo que el periodo de recuperación de reduce considerablemente”, detallaron entonces.