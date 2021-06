Marisela Santibáñez, a 10 años de la muerte de su hija Rafaela: “Se me va la vida en extrañarte”

El 28 de junio de 2011, Marisela Santibáñez comunicaba en una conferencia de prensa al exterior del Hospital San Juan de Dios que su hija Rafaela había fallecido con apenas siete años, tras batallar contra una leucemia.

“Dios salió al jardín, y eligió una flor, y esa flor se llamaba Rafaela“, dijo la actriz en ese entonces, muy emocionada, palabras que causaron una fuerte conmoción en la opinión pública y el mundo artístico.

Diez años después, la diputada recordó esta triste fecha en su cuenta de Instagram, en la que gran parte de las publicaciones que comparte son fotografías de la pequeña.

“Hace 10 años cerraste tus ojitos para descansar eternamente, para aliviar tu dolor hace 10 años dejamos de abrazarnos mi niña amada… no hay un día que no ansíe ver tus ojitos negros y escuchar tu voz diciendo siempre algo lindo a mamá”, escribió Santibáñez en la red social.

Agregó que “son 10 años sin escuchar la palabra mamá… y duele tanto, no se puede respirar profundo en este día… no se puede”. Finalmente, cerró con un “Rafaela, se me va la vida en extrañarte“.

La publicación de Marisela Santibáñez sobre Rafaela recibió decenas de comentarios de sus seguidores en Instagram, entre ellos los de la senadora Marcela Sabat, la actriz Yasmín Valdés y la periodista Alejandra Valle.