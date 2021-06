Marlen Olivari mostró su nueva vida en Viña del Mar: “Me siento orgullosa de lo que hice en la televisión”

Marlen Olivari fue una de las personalidades más destacadas de la televisión chilena, especialmente en la década del 2000, recordada por su participación en el programa Morandé con Compañía. Sin embargo, su vida tuvo un giro que se alejó del mundo del espectáculo y la pantalla chica, pese a que aún es vinculada con él.

Hace algunos años, la modelo decidió mudarse desde Santiago a Viña del Mar, comuna donde además durante las pasadas elecciones postuló sin éxito a la alcaldía.

Y es que ha llevado sus días con un ritmo y objetivos distintos: ya comenzó una carrera universitaria y realiza obras sociales través de su fundación.

Olivari entregó los detalles de su nueva vida para el programa Mira a quién me encontré de TVN. En el espacio, la figura reveló que junto a su hijo Lorenzo organizan donaciones de distintos tipos para llevar a algunas zonas, entre ellos, el campamento Felipe Camiroaga donde, según los vecinos, habría sido una de las primeras en realizar ollas comunes cuando comenzó la pandemia.

Hoy Marlen vive con su hijo Lorenzo de 8 años, dos gatos y su perro llamado “Everton” a quien rescató de la calle. “Lorenzo solo ha traído felicidad a mi vida. Es mi guagua“, dijo respecto a su vida cotidiana.

En paralelo a sus obras benéficas, la también actriz dedica su tiempo a su vida académica, la que por todo el contexto de la pandemia del covid desarrolla de forma remota. “Tengo compañero de todos lados, y a veces profesores me dicen ‘tenemos una figura de la televisión’ pero siempre con mucho cariño“, contó Marlen Olivari.

Pese a que se encuentra alejada del mundo del espectáculo y de los medios, no olvida ni reniega su paso por ellos y su carrera artística. “Me siento super orgullosa de todo lo que hice en televisión“, expresó al recordar una temeraria escena que protagonizó por aquellos años en el programa del “Kike”, con una serpiente.

Su paso por el show nocturno ha significado uno de sus momentos más exitosos dentro de la carrera. “Estuve tres veces a punto de salir a escena, con la boa, y no me sacaban por tiempo. El director decía que sería el siguiente programa porque no había alcanzado el tiempo”, agregó.

En cuanto a las acciones solidarias, suele retratarlas en su cuenta de Instagram donde gran parte de sus publicaciones mantienen relación con ayudas sociales que ha hecho y la conexión que ha creado con los viñamarinos.