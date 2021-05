“Le saqué la cresta”: Paty Cofré reveló que director la intentó violar en su adolescencia

La comediante de 82 años, Patricia Cofré, reveló que durante su adolescencia la intentaron violar.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, la exvedette contó que nunca estudió nada y que partió como bailarina en el mundo del espectáculo y que su infancia la vivió en el pueblo donde nació, en Freire.

Su padre se fue al enterarse que ella sería mujer y no hombre, sin siquiera darle el apellido, teniendo solo el de su madre, y fue hija única. Además, era de familia pobre, pero que gracias a la patrona de su madre pudo ingresar como interna en un convento de monjas, donde estuvo hasta los 13 años, pero no obtuvo el grado de educación media y nunca tuvo vocación de monja.

A los 16 años fue a un notario para que su madre le diera permiso para poder trabajar en el rubro del baile. Martín le preguntó qué cosas vio en el mundo nocturno de los años 50, a lo que “Paty” responde que se veía harta droga, cocaína, pero admite que no consumió nada, ni siquiera cigarro.

“Yo siempre he reconocido de las monjas, a pesar de que no lo pasé bien, que me dejaron buena formación. Copete tomaba, tomaba gin con gin”, expresó.

Intento de violación

Cárcamo le preguntó si alguna vez vivió desencuentros con hombres en esa época. Al respecto, Cofré contó: “Un director me quiso violar, un director del Pigalle cuando recién empecé“.

Según relató, ocurrió cuando tenía entre 16 y 17 años. Tras un sketch de un baile al estilo americano con bastón, el sujeto la mandó a llamar a su despacho.

“El director era intocable y me manda a llamar. El viejo me quería enterrar el diente, pero le fue re mal. Me dice: ‘¿Te gustaría hacer sketch a ti?’. ‘Sí’, le dije, ‘yo quiero llegar a ser actriz’. ‘Yo te podría enseñar clases particulares mijita’, me dice y me echa una agarrada en la nalga“, dijo.

En ese momento, “pesco el palo yo (que usaban para el número), pero le saqué la mugre a palos. Le saqué la cresta. Gritaba y gritaba y tenía la puerta cerrada. Yo no atinaba a abrirla con los nervios y la rabia, llorando”, afirmó.

“‘Déjame, estás despedida, te vas a ir. No vas a tener más trabajo'”, contó que le gritaba el hombre. “Alguien rompió la puerta y salí llorando. Cuando terminó la revista estaba despedida“, señaló, concluyendo que “tomé mis cosas y no volví más“.