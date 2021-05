"38 grados de fiebre...": Leo Méndez Jr. desató preocupación entre sus seguidores por su salud

Hace poco, Leo Méndez Jr. preocupó a sus seguidores de Instagram, al compartir en su cuenta de Instagram preocupantes historias de su estado de salud. El influencer contó a sus más de 348 mil seguidores parte de sus síntomas.

“38 grados de fiebre, sin apetito, amígdalas hinchadas, sudando mucho. y me enfermé…”, escribió en una de las publicaciones.

Y sobre la fiebre, luego mostró una imagen del termómetro con que se iba monitoreando y el número iba subiendo.

Debido a sus síntomas, al parecer varios seguidores sospecharon que podría haber contraído covid-19. Sin embargo, Leo quiso aclarar la situación.

¿No era Covid?

En otra historia de Instagram, el hijo de DJ Méndez compartió una selfie y escribió: “Jajaja no es Covid. El día anterior era el único w… con shorts y polera hasta las 2 AM afuera. Aún no es verano verano, entonces la temperatura en la tarde baja drásticamente. Entonces, fue por eso, de hecho ya se me pasó. Me siento mucho mejor”.

Recordemos que el año pasado, Leo Méndez sí se contagió de Covid-19, e incluso en una entrevista compartió cómo fue su experiencia con el virus.

“La pasé muy mal, pero bueno, mi familia estuvo acá, nos apoyamos entre todos. Fue como algo nuevo, no pensé que fuese tan doloroso, pero los síntomas que se presentaron a mí fueron súper heavy porque yo tengo hepatitis B, y la tengo de forma crónica, entonces me asustaba por eso, porque pasaba a ser grupo de riesgo por mi hígado”, dijo sobre su contagio, según consigna FMDOS.