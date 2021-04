“No les pedí su opinión”: Dani Palavecino respondió críticas a su look en fotos con equipo de “El Agente Topo”

En el marco de los Premios Oscar, una publicación de Daniela Palavecino causó polémica en las redes sociales. La actriz subió a su cuenta de Instagram unas fotografías en las que posó con el protagonista de El Agente Topo, Sergio Chamy, y la directora del documental, Maite Alberdi.

Pese a que en la descripción de la fotografía expresa su profundo orgullo por el trabajo de su amiga, la atención se centró en su look, por el que, además, fue duramente criticada.

En el post, Palavecino puntualizó que “no fui a la alfombra roja ni a los Oscar, por eso no estoy de gala. Solo estuve con el equipo antes y después de la ceremonia en el hotel”.

Tras este mensaje, la figura recibió diversos comentarios e insultos tanto en los comentarios del post como por interno. Ante esto, la participante de Master Chef Celebrity, subió una serie de stories para referirse al tema.

“Elegí una ropa que a mí me parecía bonita. Si a ti no te gusta mi estilo, otra cosa, pero igual no quiero escucharlo, no te he pedido tu opinión“, sostuvo.

“No les pedí su opinión. El post que publiqué tiene que ver con otras cosas. Nunca les pregunté si les gusta mi outfit o qué piensan sobre cómo me veo. Estoy hablando de un documental, de una película, una amistad con la Maite”, sostuvo la actriz radicada en Los Ángeles.

Agregó que “y que me escriban por interno y me digan lo que piensan en cómo yo me debería haber vestido, que me veía como si no me hubiera duchado… ¿Qué son esos comentarios?”.

Tras repetir varias veces que no estaba vestida a la altura del evento, la influencer sostuvo que “quiero que reflexionemos y, de pasadita, decirles que se tomen un ubicatex, como decía un profesor cuando era chica”.